Ampliarán el Plan de Empleo para discapacitados en 2022

La Diputación de Burgos ampliará en 150.000 euros la dotación presupuestaria del II Plan de Empleo, el que se dirige a personas con discapacidad, hasta llegar a los 650.000 euros en 2022. Eso no evitará que este año se queden sin realizar cerca de un centenar de contrataciones, al haberse agotado el medio millón de euros sin poder atender todas las peticiones, según ha reconocido el portavoz del equipo de gobierno, Lorenzo Rodríguez. No se va a ampliar la dotación este año porque sería necesaria una nueva convocatoria y no hay tiempo material para ejecutarla, asegura el vicepresidente de la institución provincial.

Tal y como adelantó el PSOE hace unos días, 4 municipios - Huérmeces, Villanueva de Carazo, Jurisdicción de Lara y Las Hormazas- no recibirán subvención al haberse agotado el crédito. "En el caso de que haya alguna renuncia se podrá subvencionar ese peón de estos 4 ayuntamientos", añadió. Otros 90 ayuntamientos solicitaron una segunda contratación pero no han tenido opción a realizarla.

En 2015 se comenzó con 300.000 euros, ha recordado Rodríguez. Los 500.000 euros han llegado para 96 empleados. El Plan de Empleo I, con dos millones de euros, no se va a incrementar "porque siempre se ha dado cabida a todas las peticiones que hay", ha añadido.

Servicio de recogida de perros. Por otro lado, ha anunciado que van a salir los pliegos del servicio de recogida de perros en los municipios de menos de 20.000 habitantes por 120.000 euros, por dos anualidades, desde septiembre de este año, prorrogable por otras dos. El anterior contrato se adjudicó por 173,88 euros. El nuevo contrato se ofrece por 200 euros por can. La empresa que se comprometa a realizar la recogida en menos de 72 horas obtendrá 5 puntos en la valoración de las ofertas.