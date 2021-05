Michu, prudente tras el emparejamiento con el Calahorra

Miguel Pérez 'Michu' ha hecho una primera valoración nada mas conocerse que el rival del Burgos CF sería el Calahorra. No quiere que el entorno peque de optimista y ha advertido de que el riojano es "un rival difícil con buenos jugadores".

"No me gusta la euforia que se pueda generar porque nos haya tocado el cuarto", ha comentado hace unos minutos. El directo deportivo de los blanquinegros entiende que el equipo debe ir a ganar, aunque tenga la ventaja de que con el empate después de la prórroga pasaría la eliminatoria al llegar al play off como primer clasificado.

El Burgos CF se verá las caras con el Calahorra el próximo sábado, 15 de mayo, en el estadio Vicente Sanz de Don Benito (Badajoz) en el primer cruce de la fase de ascenso a Segunda División. Aquí, el resto de emparejamientos que se disputarán el próximo fin de semana.