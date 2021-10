Un crudo retrato sobre una generación perdida

Un futuro incierto, un pasado plácido y un presente convulso. Esa es la realidad de muchos jóvenes que hoy rondan los 30 y que expone AtresPlayer Premium a partir del próximo 7 de noviembre con el estreno de Cardo, una nueva serie creada por Ana Rujas y Claudia Costafreda, que relata a lo largo de seis episodios los excesos de toda una generación nacida en los 90 que se siente bisagra del mundo: hijas del siglo XXI, bebés de la televisión de siete canales, del boom tecnológico y las redes sociales.

La historia presenta a María, una chica madrileña al borde de los 30 años sin mucho que ofrecer al mundo. Tiene problemas con las drogas, no tiene dinero, mantiene una relación tóxica con el sexo y odia su cuerpo a la vez que lo utiliza para conseguir retos efímeros.

Ante tal sensación de vacío, intenta tomar el rumbo de su vida y se propone ayudar a Puri, una mujer de su barrio, cuya floristería está a punto de cerrar. Tras un humillante encuentro con su última pareja, un accidente cambiará su vida para siempre y la obligará a afrontar algunas verdades dolorosas.

Con esta sinopsis, la nueva ficción invita a hacer una reflexión sobre las expectativas que se imponen según lo que cada uno es física y socialmente y el vacío que existe en toda una generación de jóvenes que hoy rondan los 30 años.

Así, la serie aborda cómo se acaba llenando ese vacío a través del consumismo y los placeres efímeros, sin ahondar en lo que realmente nos ocurre ni en quien es cada uno realmente.

Creada por Ana Rujas y Claudia Costafreda, Cardo es una producción de Atresmedia Televisión en colaboración con Buendía Estudios y Suma Latina. Además, Montse García, Sonia Martínez, Amparo Miralles, Javier Calvo y Javier Ambrossi son los productores ejecutivos de este proyecto.

Un proyecto libre y honesto

Para Ana Rujas, cocreadora, guionista y protagonista de la serie, Cardo «no hubiera sido posible sin la gota de cada uno». «Ha sido muy gratificante ver cómo nos han arropado. Solo recibíamos críticas muy constructivas y todo estaba bien. Queríamos hacer algo muy honesto y estoy orgullosa de lo que hemos hecho», explica.

Por su parte, Claudia Costafreda, también cocreadora y guionista de la producción, asegura sobre el proyecto: «Hemos tenido la oportunidad de crear esta serie y que podamos tener voz y ser un altavoz grande es muy importante», a la vez que detalla que «nadie ha puesto ningún 'pero' a nada, no solo hemos tenido libertad si no que se ha entendido y nos han acompañado y aportado y eso es maravilloso porque eso no se ve en la industria hoy en día».