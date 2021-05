Carriedo se abre a dialogar con el Estado del pago del IVA

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, aseguró hoy en Valladolid que la Junta está "abierta" a dialogar y con la "mano tendida" sobre la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que condena al Gobierno central a pagar a Castilla y León el IVA pendiente de la liquidación del sistema de financiación de 2017. Eso sí, dejó claro que lo que no es negociable es la aplicación del fallo al ser claro en sus términos.

Antes de participar en la reunión con representantes de la Plataforma del Tercer Sector Social de Castilla y León para analizar su participación en los Fondos de Nueva Generación de la Unión Europea, el consejero recordó que, tras conocerse la sentencia del Supremo, envió una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para ponerse a su disposición por si fuera necesaria alguna reunión o una convocatoria del Consejo Política Fiscal y Financiera, que estableciera el mejor mecanismo para el pago de los 182 millones de euros. "Espero que el Estado tome una decisión en breve por que hay que cumplir y ejecutar la sentencia por que es un dinero que vendrá bien no a la Junta si no a los ciudadanos de la Comunidad", aseveró.

Fernández Carriedo subrayó, según declaraciones recogidas por la Agencia Ical, que el Supremo deja claro que la Junta tiene que percibir una cantidad correspondiente al IVA que pagaron los ciudadanos de Castilla y León, que corresponden a servicios que debe prestar la administración autonómica, además de señalar la necesidad de que se fije la cuantía concreta. No en vano, el consejero precisó que los 182 millones es el cálculo de la Junta aunque el Gobierno central no había cuantificado ese dinero. "Aunque está claro que nos lo tiene que pagar, la sentencia no determina si la cuantificación que hemos hecho nosotros es correcta por que no había ninguna formulada por la otra parte, ya que el Gobierno aspiraba a pagar cero euros", expuso.

En este sentido, manifestó que la cantidad adeudada corresponde al pago del IVA y la parte proporcional de los ingresos tributarios que se cede a las comunidad, además del pago de los intereses desde el momento en que se debió realizar el ingreso.

Reunión Consejo de Política Fiscal

Además, aprovechó la rueda de prensa para reiterar al Ejecutivo central la convocatoria de un nuevo encuentro del Consejo de Política Fiscal para abordar la negociación sobre la financiación COVID específica para el año 2021, en que continúa la pandemia, además de abordar los fondos de la Unión Europea y de Nueva Generación y el pago de las cantidades del IVA. "La última reunión tuvo lugar en febrero, por lo que parece que la ministra está muy ocupada y, tal vez, no esté entre sus prioridades estos asuntos relacionados con la pandemia que es algo que preocupa a las autonomías que prestan servicios a los ciudadanos", señaló.