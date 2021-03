El fluido devenir de la investigación

La normalización de la vía telemática para la consulta de documentos, sobre todo cuando se tiene claro qué se quiere; el impulso a la catalogación de los fondos digitalizados; y la habilitación de espacio para el depósito de más unidades de instalación, o, lo que es lo mismo, cajas son las tres claves del año 2020 en el Archivo Municipal, que también estuvo de contenida celebración al cumplirse tres decenios de su traslado a las dependencias del Palacio de Castilfalé.

Su directora, Yolanda Rodríguez, destaca estas pinceladas en un año que, a nadie se le escapa, ha sido «distinto, no se ha trabajado en condiciones, ha supuesto un esfuerzo grande y una constante adaptación a las circunstancias, con hasta seis protocolos diferentes». Pero esos quebraderos de cabeza han sido, sobre todo, internos. Apenas han repercutido en el Archivo Municipal en cuanto a su condición de servicio público ya que, incluso en los días más duros de la pandemia y de cierre total de sus instalaciones, se siguió atendiendo a quienes llamaban a su puerta de forma virtual.

«El Archivo no ha parado en ningún momento. Si se han atendido menos consultas es porque se han formulado menos. Incluso los 15 días de marzo que estuvimos trabajando en casa, las resolvimos en cuanto nos facilitaron el acceso al correo interno del Ayuntamiento porque el sistema de autoliquidación en los pagos ya estaba implementado. El descenso se debe a que ha habido menos actividad en la ciudad», subraya Rodríguez al tiempo que remarca ese impulso a la atención telemática que ha propiciado la covid. «Si ya se venía haciendo, ahora se ha normalizado; antes era más esporádico, a lo que recurría la gente de fuera, pero ahora se ha extendido a la de Burgos», advierte y matiza que no significa que no sigan llamando a sus puertas, que continúan haciéndolo.

Los archivos fueron los primeros espacios culturales en iniciar la desescalada tras el primer confinamiento. El 4 de mayo se convirtieron en la avanzadilla.

Ahora mismo se admite la entrada con cita previa, que, normalmente, se da en el mismo día o como máximo dos más tarde, pese a que el aforo está al 33%. «No hay tanta oferta como para generar un tapón, por eso nos podemos permitir el lujo de atender con calidad», remacha orgullosa Rodríguez.

Ese menor volumen de consultas se ha traducido en un impulso a la catalogación de los fondos ya digitalizados. Se ha dado un empujón a la entrada en las bases de datos del Fondo González Manero, con 3.100 negativos volcados, y el de Fede, con 9.000.

La digitalización de ambos legados la ha realizado una empresa externa puesto que ahora mismo el servicio de reprografía no tiene personal tras la jubilación de su único funcionario. Simplemente, se escanean documentos urgentes y que no requieren una digitalización especial, de ahí que los volúmenes grandes se saquen a concurso. Para los planos cuentan con la colaboración del departamento de delineación del Ayuntamiento.

Esa plaza vacante ha repercutido en el programa Memoria Gráfica, por el que se recogen fotografías de burgaleses de a pie para trazar un friso de la vida diaria de la ciudad. Se siguen recibiendo esporádicas donaciones, pero se halla en hibernación.

Lo que sí ha propiciado el impulso a la digitalización es el aumento de las visitas del catálogo en línea, con 174.104, a las que se unen las 39.157 de la página web. Estas cifras significan que el Archivo Municipal tiene tirón entre los internautas, algo que confirma el cada vez mayor número de seguidores en sus perfiles de redes sociales.

Y la tercera pata sobre la que la directora asienta el balance de 2020 puede resultar prosaica, pero es esencial, y más en un centro que lleva décadas suplicando una ampliación. Por eso llama la atención sobre la recolocación de cajas para hacer sitio a la documentación municipal que sigue llegando a Castilfalé. «Parece una cosa baladí, pero es muy importante porque no cabía una caja más. A base de hacer tetris y rellenar todos los huecos entre baldas, se han movido 30.000 unidades de instalación y hemos ganado espacio para otras 1.400. Es un gran trabajo, aunque consigas salvar la situación por muy poquito tiempo», anota.

El Archivo Municipal ha convivido con el virus. Ha sentido sus molestias, como toda la sociedad, pero ha sabido burlar bien su presencia para no resentir su atención al público.