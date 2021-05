Continúa la guerra en Aguas por el control de la cúpula

El proceso de selección de personal de Aguas de Burgos, cuyas bases se publicaron este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), sigue generando tensiones en la empresa municipal. Los dos grandes damnificados, la asesora jurídica de la sociedad, de la que se quiere prescindir, y el director técnico, al que se ha relegado del cargo para situarle un escalón por debajo, han presentado sendos escritos solicitando la impugnación de las bases del concurso-oposición con el que se quieren cubrir los puestos que han ocupado durante los últimos años.

En el caso de la asesora jurídica, la impugnación de las bases se acompañará en los próximos días de la petición en el Juzgado de lo Social de medidas cautelares para que se detenga el proceso. Se argumenta por parte de la trabajadora que está siendo «discriminada» al no permitirle acceder a la plaza mediante un proceso de promoción interna.

Para entender la situación conviene recordar que en Aguas de Burgos apenas existen alrededor de una decena de trabajadores fijos en toda la plantilla. Y lo que han hecho a lo largo de los años la mayoría de los interinos con más de 3 años de antigüedad en la empresa pública ha sido acudir al juzgado para conseguir que se les reconozca como indefinidos no fijos.

La cualidad de indefinido no fijo, que ha logrado todo trabajador que lo ha solicitado en el juzgado con esa antigüedad mínima, es meramente declarativa y no constitutiva ya que, sobre el papel, no aporta mayor ventaja (en el caso de un despido la indemnización sería la misma). Pero lo cierto es que, en la práctica, en alguna administración y también en Aguas ese requisito se ha convertido en determinante para conservar el trabajo y también para poder participar en un proceso de promoción interna (...).

