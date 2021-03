Adif abrirá la pasarela de El Crucero tras 11 años sin uso

Los vecinos del barrio de El Crucero llevan más de diez años cruzando por mitad de las vías, junto a una pasarela que nunca se ha podido inaugurar, construida para evitar el riesgo de los trenes. El paso lleva cerca de once años en pie y en este tiempo, han existido varios intentos para que la estructura de 27 metros de largo tenga utilidad, pero ahora el Administrador de infraestructuras Ferroviarias (Adif) indica que espera solucionar el problema este mismo año. Un poste eléctrico bloqueaba el asunto y la solución actual pasa por elevarlo, para que el tendido esté más alejado de la pasarela y por lo tanto, de los peatones que puedan pasar por ella cuando permitan el tránsito.

La opción de levantar un poco más los cables estaba sobre la mesa en 2019, cuando Adif e Iberdrola abordaron el penúltimo intento por solventar el cierre. Finalmente los responsables optaron por una alternativa dada por la compañía eléctrica, que asumió la responsabilidad del proyecto, pese a que la línea en cuestión pertenece a un particular. Para adecuar la normativa, pretendían realizar una nueva conexión eléctrica al otro lado de la N-I, para que los cables no pasaran por encima. Esta pretensión requería el permiso de la Demarcación de Carreteras de Castilla y León, que denegó la autorización, ya había que cortar el paso de los vehículos y los responsables alegaron que no se podía interrumpir el tráfico que soporta esta carretera, sin que explorar otras alternativas.

En Adif indican que la opción de Iberdrola «era más ambiciosa» y al no concretarse, el Administrador ha tomado el mando con su idea original, que no requiere el visto bueno de carreteras. La compañía eléctrica pretendía solventar el problema que impide la apertura de la pasarela con una inversión de 23.000 euros, pero elevar el poste resultará una opción «más económica», confiesan en Adif.

De esta manera, el problema enquistado durante más de diez años hallará una solución con una cantidad pequeña, aunque todavía se desconoce qué precio en concreto habrá que pagar. Para resolver esta duda, Adif remarca que van a «contratar la elaboración de un nuevo proyecto». Una vez esté listo, acometerán el concurso público para elegir a la empresa que ejecutará la actuación y posteriormente lo realizarán antes de que acabe este año.

En Adif inciden en la actuación está desvinculada de la eliminación del paso a nivel de El Crucero, otra actuación pendiente en Miranda, mucho más ambiciosa, en la que el Administrador gastará unos 4,5 millones de euros, junto a 98.000 que aportará el Ayuntamiento. Las administraciones ya han empezado con el proceso de las expropiaciones, pero tienen pendiente firmar un convenio. En cualquier caso, la eliminación podría acabar en 2022, por lo que la pasarela resultaría imprescindible para que los vecinos del barrio entren y salgan a pie.