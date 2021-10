Nuevo Opel Rocks-e, un eléctrico para ciudad

El fabricante de automóviles alemán Opel, propiedad del Grupo Stellantis, acaba de presentar el nuevo Rocks-e, su primer modelo SUM (Sustainable Urban Mobility, por sus siglas en inglés).

Este vehículo totalmente eléctrico, sin emisiones, biplaza y de solo 2,41 metros de longitud puede ser conducido en Alemania por jóvenes desde los 15 años con el permiso de conducir AM (válido para vehículos ligeros a motor de cuatro ruedas con una potencia continua que no supere los 6 kW, con no más de dos asientos y una velocidad máxima limitada a 45 km/h).

El modelo de entrada a la movilidad eléctrica en Opel ofrece una autonomía de hasta 75 kilómetros (según la normativa WLTP), con una velocidad de hasta 45 km/h. Esto, según la marca, lo hace ideal para el tráfico cotidiano en la ciudad, y no soólo para los jóvenes también para quienes quieren desplazarse sin emisiones y sin pasar mucho tiempo buscando aparcamiento al llegar al destino.

Nuevo Opel Rocks-e, un eléctrico para ciudadLa batería de 5,5 kWh del Opel Rocks-e se puede cargar al máximo en unas 3,5 horas en cualquier enchufe doméstico convencional. Además, la marca ofrece un adaptador para los puntos de recarga públicos.

El precio de acceso a la gama del nuevo Opel Rocks-e en Alemania será claramente inferior al de un coche pequeño y el coste mensual de la financiación será similar al de un abono para el transporte público, ha indicado la marca. El Rocks-e se podrá comprar a través de internet o directamente en los concesionarios de la compañía desde este otoño, si bien está prevista su llegada a otros mercados en 2022.

«Nuestro SUM se mueve exclusivamente con electricidad y su precio es imbatible frente a otros posible modelos de la competencia. El Rocks-e permite una movilidad eléctrica inteligente y funcional para todo el mundo y llamará mucho la atención», destaca el director de Ventas y Marketing de Opel, Stephen Norman. «Opel es simplemente humana y asequible, y el Rocks-e representa una prueba más de ello», subraya.

Nuevo Opel Rocks-e, un eléctrico para ciudadA pesar de sus compactas dimensiones, el nuevo Rocks-e ofrece un volumen de equipaje de hasta 63 litros en el espacio para los pies del pasajero, además de un inteligente gancho para una bolsa de la compra de tamaño XXL.

La firma germana también ha señalado que el Rocks-e está disponible con tres niveles de equipamiento: como Opel Rocks-e, Opel Rocks-e Klub y Opel Rocks-e TeKno.