Para encuadrar Senegal

África tiene un color especial. Y sus gentes una mirada magnética. Atrapar esa magia con una cámara de fotos no es cosa de un simple clic. Y para profundizar en las técnicas de este arte viajará David Palacín a impartir un taller a un grupo de personas con discapacidad física en Dakar, capital de Senegal. Invitado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, arrancará el 24 de mayo y se quita así la espinita de la suspensión por la pandemia de hace un año, cuando estaba inicialmente previsto. Los destinatarios son nuevos en esta disciplina y no cuentan con equipo. Por eso el fotógrafo burgalés ha hecho un llamamiento en redes sociales para pedir la donación de cámaras o cualquier otro material fotográfico. Pueden ponerse en contacto con él a través de davidpalacin@gmail.com o dejarlo directamente en el bar Babia (Fernán González, frente al albergue de peregrinos).

Está emocionado con el curso, que significa una vuelta al continente africano, que tanto le da. Se centrará en fotografía urbana y en retrato de estudio. Durará una semana y pasará el testigo a su colega Marta Moreiras, gallega afincada allí. Las clases tendrán como escenario el Aula Cervantes, que, a raíz de esta actividad, ha ejecutado una reforma para derribar barreras arquitectónicas y mejorar su accesibilidad para los ciudadanos con movilidad reducida. Miel sobre hojuelas.

«Cuando me lo propusieron les dije que ahora mismo no había nada que me apeteciera más que realizar ese taller en Senegal. Estoy encantado porque tengo también esa necesidad, de volver a Dakar, echar una mano, enseñar y aprender, colaborar...», sostiene Palacín, que en apenas un día ya contaba con una decena de cámaras. Estas son la pieza esencial para echar a andar, pero bienvenido es otro tipo de material como un flash de estudio.

Aunque en su agenda ahora mismo solo aparece esta propuesta, si consigue más material no descarta ampliar su estancia y colaborar con colectivos locales, como la Federación Africana de Fotógrafos, con la que mantiene buena sintonía y a la que ya ha donado equipos.

Y es que desde que David Palacín conoció la realidad de aquel país un hilo invisible le cose a él. Su primer taller de fotografía fue para niños talibés, pequeños que, abandonados por sus familias o huyendo de los conflictos en otros países, acaban captados por una mafia que los obliga a mendigar. «Fue alucinante», recuerda y añade que el segundo y último, por ahora, fue hace dos años para mujeres.

Este nuevo viaje a Dakar supone además la reactivación de Nanga Dèff, la asociación burgalesa creada hace cuatro años para tender puentes con Senegal a través del arte. Fotografía, música y artes circenses han demostrado que la creatividad une. Porque en este empeño, Palacín cuenta con la complicidad de un buen puñado de colegas locales, que ya han orquestado algunas exposiciones colectivas para recaudar fondos, y artistas de otras disciplinas. Todos se han enredado, con mucho gusto, en este sueño.