Arrimadas arrincona al PSOE: «Vamos a votar no a la moción»

Duro revés a las esperanzas socialistas para que prospere la moción de censura presentada por Luis Tudanca. Si este miércoles eran los portavoces del Grupo Parlamentario y de la Ejecutiva autonómica de Ciudadanos los encargados de frenar en seco la intentona del PSOE, ayer la presidenta nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, arrinconó un poco más al candidato socialista al afirmar que van a votar «no» a la moción de censura presentada por el PSOE en Castilla y León. «Me parece que el PSOE ha presentado una moción de censura en Castilla y León, pues se va a ver ahí que la señora Ayuso miente, pues vamos a votar que no», manifestó durante una entrevista radiofónica recogida por Ical, en la que desligó la situación de Murcia del resto de comunidades.

Una postura que reafirmará el próximo lunes con una visita a Valladolid donde trasladará el apoyo de su grupo al pacto de gobierno con el PP en la Junta durante una reunión con el presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco. Un encuentro que servirá también para que la dirigente haga explícito su apoyo a los procuradores de su partido que tienen que votar la moción de censura. El viaje, tal y como detalló ayer el presidente autonómico, estaba previsto desde hace semanas, pero los acontecimientos han precipitado la reunión.

«En la moción de censura de Castilla y León vamos a votar que no, porque nosotros no tenemos intención de que prospere ninguna otra moción de censura salvo en Murcia», aseveró la dirigente naranja, que explicó también que el miércoles había hablado con el presidentes de la Junta de Castilla y León para explicarle que la situación de Murcia «es muy concreta y no afecta a otros territorios». Arrimadas defendió la decisión de su partido de desbancar al PP del Gobierno de Murcia con una moción de censura pactada con el PSOE porque se vivía «una situación insostenible».

Plena confianza

Por su parte, la coordinadora autonómica de Ciudadanos, Gemma Villarroel, negó ayer cualquier contacto de algún miembro de la formación naranja con el Partido Socialista de Castilla y León de cara a la moción de censura, y aseguró que la junta directiva del partido tiene «plena confianza» en que los doce procuradores respaldarán el gobierno de coalición con el Partido Popular.

Villarroel, que compareció ante la prensa tras la reunión ordinaria de la Junta Directiva de Cs, explicó que el resto los pactos que la formación mantiene en ayuntamientos y diputaciones de la Comunidad, tanto con PP como con PSOE, no corren peligro. «Cuando las cosas funcionan, los pactos se cumplen y no hay corrupción, no hay que tocar nada», sentenció.

A su vez, descartó que el PP se esté planteando un adelanto electoral en la Comunidad, «dado que no existen motivos», y tildó la moción de censura socialista de «bomba de humo». Además, indicó que el único que debe dar explicaciones en estos momentos es el PSOE.