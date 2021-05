«La ilusión es un plus que nada extradeportivo puede tapar»

Eneko Undabarrena es el alma de este Burgos. Disfruta del momento y es que recuerda que no hace tanto la situación deportiva era bastante más complicada. Insiste en que deben mantener el camino que les ha permitido llegar a los play off como uno de los aspirantes a todo. Destaca la ilusión que existe tanto en el vestuario como en la ciudad y asegura que es un sentimiento que está por encima de todo el ruido extradeportivo que se ha generado alrededor del equipo en los últimos días. Sabe que estarán arropados en Don Benito y eso le pone «la piel de gallina».

¿Jugar un play off con el Burgos sabe mejor después de haber vivido momentos complicados como blanquinegro?

Es especial porque ha habido momentos duros y si hecho la vista atrás era inimaginable estar en esta situación, que es la que siempre he deseado. Ojalá que lo podamos culminar como todos queremos.

El objetivo está tan cerca y tan lejos a la vez

Es verdad. Veo que estoy a dos partidos del fútbol profesional, que es con lo que siempre he soñado, pero no hay que volverse loco porque nos podríamos olvidar que antes de jugar el segundo hay que ganar el primero, que es a vida o muerte. Tenemos que vivir en el tópico del partido a partido e ir a por el primer encuentro. Así es como hemos conseguidos los éxitos a lo largo de la temporada y no creo que ahora tengamos que cambiar nada.

¿Es cruel este formato de play off?

Puede ser muy cruel o todo lo contrario. Ha habido equipos como Ibiza, Badajoz o nosotros que hemos despuntado con respecto al resto de nuestros oponentes y hemos hecho una campaña muy buena. No hace falta ni que hagas un mal partido, sino que en un despiste o un error se te pueda ir todo al garete y te quedas fuera de la pelea por el ascenso a Segunda. Es cruel, pero es algo con lo que contábamos y que hace que estemos con las orejas tiesas.

¿Qué ventaja supone ser primero?

Es una ventaja y yo no me cambio por el Calahorra. Pero es verdad que te sirve un empate después de 120 minutos, que es muchísimo tiempo. Tienes ese pequeña ventaja, pero yo no la empezaría a tener en cuenta hasta casi el minuto 115. Quizás ahí puedes decidir no arriesgar. Pero antes no puedes especular porque si al rival le regalas campo y el balón lo más probable es que te meta gol en alguna de las acciones. Hemos demostrado ser buenos yendo a ganar cada partido. Es nuestra filosofía y eso no va a cambiar.

¿El ruido que se ha generado alrededor del equipo en los últimos días puede afectar al vestuario?

Tengo cero dudas de que nos vaya a afectar. Tuve alguna duda la semana pasada, porque fueron los días más complicados que he vivido aquí en cuanto a temas extradeportivos. Hubo momentos que pensé que podía afectarnos, pero eso lo pensé en mi casa y en mi tiempo libre. A la mañana siguiente vine a entrenar y se me disiparon las dudas. El domingo competimos muy bien contra uno de los mejores equipos de la categoría. La ilusión que tenemos todoS por conseguir el objetivo y la ilusión que hay en la ciudad después de tantos años es un plus que nada extradeportivo puede tapar.

¿Qué supone poder contar con el apoyo de casi 700 seguidores en la grada?

A mí me pone la piel de gallina pensar que a este partido, que se juega en un pueblo de Extremadura, van a venir todos los aficionados que han conseguido entrada. Sé que si hubieran podido venir 6.000 lo habrían hecho. Eso me hace sentirme muy privilegiado. Por momentos así me siento afortunado de ser futbolista y también de vestir esta camiseta. Nunca he sido tan feliz jugando al fútbol (...).

