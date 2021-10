Ibaka prepara un proyecto sobre los desafíos del deporte

El jugador de la NBA Serge Ibaka está preparando una serie de animación que girará en torno a los desafíos que algunos deportistas de élite han tenido que afrontar en el mundo real y fuera de la competición. «Estoy muy feliz por poder llevar a cabo este nuevo nuevo proyecto. Es una nueva oportunidad para inspirar a las nuevas generaciones!», precisó el pívot hispano-congoleño en su cuenta de Instagram, donde tiene 1,2 millones de seguidores.

Bajo el título provisional Overcoming, esta serie de animación para el público familiar dedicará cada episodio a un atleta diferente y a los problemas, dilemas y obstáculos que ha afrontado en su vida hasta llegar a triunfar en el deporte.

Por ejemplo, el primer episodio narrará la historia del propio Ibaka y relatará sus orígenes, cómo le afectó la guerra a su padre, y cómo acabó coronándose campeón de la NBA con los Toronto Raptors.

Actualmente milita en Los Angeles Clippers. «Siempre he pensado que mi historia podría ser una inspiración para las generaciones jóvenes, y creo que compartir otras historias de superación de atletas tendrá un gran impacto», comentó.

El jugador de Los Angeles Clippers también señaló que el camino hacia el éxito «nunca es una línea recta». «Si podemos inspirar a un solo niño a que no renuncie a sus sueños, consideraré esta serie como un éxito», aseguró.

Ouenzé Entertainment, productora propiedad de Ibaka, estará al frente de este proyecto junto a Studio71. El guionista Ed Ricourt, que ha trabajado en películas como Ahora me ves (2013), se encargará de dirigir el guion.

Este proyecto televisivo no es algo totalmente novedoso para Ibaka, que fuera del baloncesto tiene muchos intereses. Por ejemplo, en YouTube cuenta con una serie de cocina titulada How Hungry Are You? en la que ha invitado a comer a estrellas del baloncesto como los hermanos Pau y Marc Gasol, Kawhi Leonard o Kevin Durant.

Además, Ibaka es un apasionado de la moda y también ha probado suerte en el mundo de la música con diferentes temas como Rumba, Ninho o LEGGO.

Vuelta a la cancha

En la parcela puramente deportiva, y después de perderse gran parte de la pasada temporada debido a una lesión, Serge Ibaka aseguró a finales de septiembre que ya no le falta mucho para regresar a la competición. «Me siento mucho mejor. Llevo trabajando todo el verano y estoy muy cerca de volver. Voy a seguir trabajando», dijo en la presentación del proyecto de los Clippers para la temporada 2021-2022.

Ibaka, que acaba de cumplir 32 años, solo pudo disputar 43 partidos en la pasada temporada por unos problemas en la espalda que, finalmente, le llevaron a operarse el pasado mes de junio.

El pívot promedió 11,1 puntos, 6,7 rebotes y 1,1 tapones en los 41 partidos de temporada regular que disputó con los Clippers, mientras que en los playoff solo participó de forma testimonial en dos partidos.