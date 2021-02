Capiscol hace ruido para reclamar su centro de salud

Ruido. Es lo que pedía la portavoz de los manifestantes que ayer se dieron cita en la glorieta del Peregrino para reclamar un centro de salud en Capiscol. Sin ruido, lo dicen por experiencia, ven imposible que la Junta de Castilla y León abra los oídos y cumpla, por fin, con su parte: reiniciar el concurso para retomar las obras. Llevaban los vecinos un año y medio sin alzar la voz para reiterar una reivindicación histórica. De por medio, una pandemia que no ha hecho sino empeorar la situación en el barrio. «¡Estamos en emergencia y se acaba la paciencia!» gritaban los centenares de personas que salieron una vez más a la calle.

«La pena es que en vez del medio millar que estamos aquí no seamos los 15.000 a los que afecta tener un centro de salud tan precario», denunciaba ayer Ángel, un vecino que acudió a prestar su voz a la causa. «El que hay ahora es muy pequeño y anticuado. No he conocido otro y no entiendo por qué tardan tanto tiempo en retomar las obras. Nos dicen que este tipo de cosas tardan mucho, pero bien que se apresuran para sacar decretos en los que se suben el sueldo», protestaba.

(Más información, en la edición de papel de hoy de Diario de Burgos)