Podemos pide escuchar a los vecinos para actuar en Gamonal

Podemos denuncia que el equipo de Gobierno no cree en la participación ciudadana, especialmente en lo que se refiere al barrio de Gamonal. El concejal Israel Hernando denuncia que mientras se ha abierto un segundo proceso de participación para conocer las necesidades de los vecinos se han adjudicado sendos contratos para la redacción del proyecto para peatonalizar las calles Francisco Grandmontagne y Roma. "Al PSOE no le importa malgastar el dinero", aseguró. Por ello, pidió que se paralice la redacción de estos proyectos aunque ello implicaría indemnizar a las empresas adjudicatarias. "El PSOE y Ciudadanos están engañando a los ciudadanos. Así no se hacen las cosas", indicó.