Esperando a que venga el dueño en plena calle Vitoria

No es lo habitual encontrarte con un burro amarrado a un árbol cuando paseas tranquilamente por las aceras del barrio de Gamonal. Pero de vez en cuando, ocurre. Y en estos casos hay que inmortalizar la escena. Al asno no le resulta tan extraño que le saquen una fotografía, porque mira fijamente a la cámara para no salir mal retratado. No lleva los típicos serones de esparto con los que solían cargar estos animales cuando eran habituales en los pueblos de la provincia. Está equipado con unos aparejos más modernos que parecen dispuestos para transportar los enseres de algún peregrino que está recorriendo el Camino con este entrañable compañero.