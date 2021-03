"Con 2 preguntas tienes que conocer los gustos del cliente"

La vida profesional de Miguel Ángel de Domingo siempre ha estado relacionada con el ámbito de la hostelería, desde que compaginaba los estudios con su trabajo. Pero hace 22 años conoció la sumillería "de la mano de Juan Velasco, a raíz de estar en la asociación de camareros de Santa Marta aquí en Aranda", y ahí empezó un largo camino para adentrarse en los secretos del vino y de lo que no es el vino. Porque un sumiller es aquel que es capaz de conocer múltiples alimentos de todo el mundo. Quesos, infusiones o licores son algunos de los productos que debe conocer alguien que quiera dedicarse a la sumillería.

"No dejamos de ser un camarero alzado, como dicen unos amigos míos, porque no dejamos de ser camareros pero con un conocimiento que hemos conseguido a base de estudiar mucho para poder aconsejar al cliente y responderle a todas sus dudas, tenemos que tener un conocimiento básico de casi todo", define De Domingo, que no le confiere a los títulos una gran relevancia. "Lo puedes justificar con múltiples cursos, pero son los conocimientos los que te avalan en tu día a día", sentencia.

Para este sumiller, su papel dentro de El Lagar de Isilla, que es el establecimiento donde lo ejerce, va más allá de ser un trabajo, "es un hobby, porque el día que libras, en vez de estar con los amigos estás estudiando". Sin embargo, en el día a día, no son muchos los clientes que reclaman sus conocimientos, aunque si alguien pide un consejo o algo más especial es él quien se encarga de atenderlos. "Por suerte, los clientes que ya te conocen te dejan elegir el vino por ellos porque saben que lo vas a hacer en función de sus gustos, porque ya les conoces, de lo que van a comer y de su economía, para eso hay que estudiar mucho al cliente y tener un poco de psicología". Ahí es donde entre la profesionalidad de un sumiller, que va más allá de acertar con un buen vino. "Con un par de preguntas tienes que conocer al cliente, sobre qué tipo de vino suele beber, miro lo que ha pedido para comer e intento calibrar su nivel adquisitivo", reconoce.

El consumo más habitual entre sus clientes se decanta por la DO Ribera del Duero, pero De Domingo reconoce que otras zonas vitivinícolas también tienen que tener su espacio. "Yo soy muy patriota pero yo hablo con bodegueros y a ellos les gusta exportar fuera sus vinos, pero no les gusta que aquí se consuman vinos de fuera; estamos en el siglo XXI, no podemos pretender vender millones de litros pero que no se consuma aquí vinos de Chile o de Australia", verbaliza su punto de vista, basado en su experiencia porque "puedes vender tres botellas de Ribera del Duero frente a una de otro sitio", siempre y cuanto tengas una bodega lo suficientemente variada para acertar con los gustos de los comensales. "Aunque tires para tu tierra lógicamente, pero un 20% de la bodega tiene que tener otras variedades", sugiere.

Una de sus máximas es clara. "El vino es cultura, porque si te gusta un vino te puede picar la curiosidad y vas a aprender de geografía, de cultura de la zona,...", explica por experiencia.

Además de su trabajo de sumiller, Miguel Ángel de Domingo ostenta ahora el cargo de presidente de la Asociación de Sumilleres de la Ribera (ASAR), que ahora cuenta con medio centenar de socios. "Dentro de una asociación, como es mi caso, tienes más puertas abiertas, puedes hacer visitas y compartir conocimientos", vende De Domingo las virtudes de esta asociación, a las que se suma la participación de concurso para testar el nivel de conocimientos.