El PSOE pide a Mañueco que "deje de culpar a todos" y actúe

El PSOE de Castilla y León pidió hoy al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que “deje de culpar a todos” después del cese del estado de alarma y recordó que tiene instrumentos jurídicos y normativos suficientes para aplicar en el control del coronavirus.

“Estamos preocupados por la falta de ambición de Mañueco y de su portavoz que se limitan a criticar a los demás”, sostuvo la secretaria autonómica de Organización, Ana Sánchez, en una rueda de prensa en la que afirmó que se abre un tiempo nuevo, marcado por “el buen ritmo” de la vacunación y “por el momento” de las comunidades autónomas.

Sin embargo, expresó “la preocupación” de su partido porque solo “protestan ante el Gobierno para tapar su incompetencia, inacción y desidia”, cuando conocían que el estado de alarma, aprobado por el Congreso, tenía fecha de caducidad y no se han preocupado de planificar, como hacen otras comunidades.

Ana Sánchez recordó que los socialistas no han juzgado las medidas que ha ido adoptando la Junta a lo largo de esta pandemia, porque, entre otras cosas, no les comunican los datos ni se dirigen a ellos para buscar su apoyo, aunque no quita que, una vez adoptadas, sí las hayan valorado.

De esa manera, se refirió a que se haya ampliado hasta la medianoche la apertura del horario de la hostelería y que se mantenga el criterio del cierre del interior de estos establecimientos cuando se superan los 150 casos de incidencia a 14 días por 100.000 habitantes.

Tampoco, entró a “convertirse en portavoz del Gobierno” en relación a que pueda presentar una modificación de la ley de sanidad, como pide el PP y las comunidades gobernadas por este partido, en caso de que el Tribunal Supremo desestime la petición de Canarias, la única que se ha dirigido a este máximo órgano judicial, de aplicar un toque de queda.

En relación a sí apoyarían a la Junta si ésta también lo pidiera, manifestó que antes tendrían que conocer los datos en que lo sustentarían y les tendrían que convencer con ellos de que la medida sería buena para la Comunidad, aunque recordó que Fernández Mañueco e Igea “solo se reúnen” entre ellos.