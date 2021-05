Miki Muñoz advierte del peligro del Celta de Vigo B

Miki Muñoz está con ganas de play off, aunque en estos momentos tiene la mente puesta en el último partido de la liga regular ante el Celta de Vigo B (El Plantío, 12.00 horas). El centrocampista catalán ha atendido después del entrenamiento a los medios de comunicación y advierte del peligro del filial celeste. "Les he visto en esta segunda fase y son de los equipos que me han gustado en global. Fuera de casa han sido muy fuertes y han sabido hacer cosas muy bien para ganar partidos de manera abultada", ha comentado el blanquinegro.

Destaca el "buen trato de balón" de la escuadra entrenada por Onésimo y señala que es un equipo que hace que el rival tenga que emplearse al cien por cien. "Me encantaron en su campo y fue de los partidos donde individualmente te tenías que exigir más tanto con balón o sin él. Hay que estar atentos en aspectos más defensivos para tratar de robar y hacerles daño", ha indicado Miki Muñoz.