El consultorio de Villalonquéjar volverá a abrir

La Gerencia de Atención Primaria recibió ayer, de manos del delegado de la Junta, el informe del Servicio Territorial de Salud que debía evaluar si las condiciones del centro de salud de Villalonquéjar son adecuadas para desarrollar la actividad. La inspección ha sido positiva, aunque marca algunas mejoras que se deberán realizar. «De acuerdo con el informe, se tendrán que subsanar las deficiencias de limpieza, y cuando se realicen el consultorio reabrirá sus puertas», después de dos meses sin consultas.

Cabe recordar que un primer informe elaborado por la técnico de Salud Pública de la Gerencia de Atención Primaria avalaba la decisión de cerrar el consultorio médico al considerar que «no reúne las condiciones necesarias para prestar la asistencia adecuadamente», según informaron fuentes de Sacyl.

El cierre no sentó bien a los vecinos, dado que no tuvieron acceso al contenido del informe e iniciaron una campaña de recogida de firmas para exigir la reapertura al no entender cómo el centro cumplía con todas las características hace unos meses y ahora no.

La Gerencia de Atención Primaria aseguró semanas después que no cerraría definitivamente el consultorio médico de Villalonquéjar y encargó un segundo informe técnico, esta vez al Servicio Territorial de Salud, que es el competente, para evaluar las necesidades y carencias de las dependencias a las que acudía el médico dos días a la semana y el personal de enfermería un día al mes. El citado informe ya está en manos de Primaria y cuando se subsanen las deficiencias reabrirá sus puertas.