Alberto Alonso y Ángel Infante, dos burgaleses en la élite

Alberto Alonso (19 años): «Todo niño que hace deporte sueña con jugar en el equipo de su ciudad»

Alberto Alonso debutó en la Liga Endesa con solo 17 años y, desde aquel 25 de noviembre de 2018, ha seguido trabajando en busca de una nueva oportunidad. Probó suerte en el Benicarló de LEB Plata, pero la pandemia le frenó en seco esa aventura. Su regreso a casa le permitió participar en la Fase Final Extraordinaria de Valencia y, en la presente temporada, disfrutó también de algunos minutos contra el Fuenlabrada. El pasado miércoles dio un paso en su progresión y se estrenó en la Basketball Champions League. «Intento trabajar todos los días y buscar oportunidades. Poco a poco, lo estoy consiguiendo», cuenta Alonso.

El canterano azulón y su compañero Ángel Infante ya han entrado en la historia del baloncesto local como los primeros burgaleses que han competido en la ACB y en la Champions. «Todo niño que hace deporte sueña con jugar en el equipo de su ciudad. Ángel y yo lo estamos logrando», dice, orgulloso.

Alonso ya había entrado en una convocatoria europea en la visita a Ostende (Bélgica), pero no llegó a saltar a la pista. Esta vez, sin embargo, entró en la rotación de Peñarroya y disfrutó de tres minutos y medio. «Te mentiría si te dijera que no había nervios, aunque una vez que entras, te centras en hacerlo lo mejor posible», confiesa. «Peñarroya nos dijo que fuéramos listos, gastáramos faltas y nos mantuviéramos activos», añade.

Tras esa nueva experiencia en Riga, pone hoy rumbo a Málaga junto al resto del equipo en busca de una nueva oportunidad que le permita seguir curtiéndose: «Todos nos ayudan mucho. Cuando nos equivocamos, no nos echan la bronca, sino que nos dan consejos. Así da gusto y vas a entrenar con ganas de seguir aprendiendo».

Ángel Infante (22 años): «Lo que me está pasando en este 2021 no me lo imaginaba ni en sueños»

El inicio de 2021 no será recordado como una gran época por culpa de la pandemia, pero a Ángel Infante será difícil que se le olvide lo que está viviendo con el San Pablo. El canterano burgalés se estrenó con el primer equipo el pasado mes de enero en un duelo de la Champions ante el Happy Casa Brindisi y, desde entonces, todo han sido buenas noticias para él. Debutó también en la Liga Endesa ante el Baxi Manresa y formó parte de la expedición que viajó a Argentina para ganar la Copa Intercontinental, llegando a participar en la final. Esta semana ha regresado a la lista de Peñarroya y superó los cuatro minutos sobre la pista en Riga. «Lo que me está pasando en este 2021 no me lo imaginaba ni en sueños. Volví a casa con la idea de disfrutar del baloncesto, pero todo esto es muy especial», reconoce el burgalés.

Su experiencia en los compromisos anteriores le permitió controlar mejor los nervios y asegura que tuvo claro en todo momento lo que debía hacer. Además, también le ayudó el hecho de que «no había tanta presión» por la situación en la que llegaba el equipo. «Es una pena que lleguen estas oportunidades por la covid-19 o las lesiones, pero es lo que hay y hay que aprovecharlas», comenta.

El hecho de que estos momentos los esté viviendo con el club de su ciudad «es un orgullo» y una manera de demostrar a todos los chicos y chicas de la cantera que es posible llegar al primer equipo.

Sintonía con Horton. Infante explica que todos sus compañeros están muy pendientes de él y le ayudan constantemente, pero si tuviera que destacar a alguno sería Kenneth Horton, ya que le da «muy buenos consejos».