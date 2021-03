La tasa de población vacunada sube hasta el 8,3 por ciento

La tasa de población vacunada contra el COVID-19 en Castilla y León se sitúa en el 8,3 por ciento, ya que se han administrado 534.664 dosis (198.033 a ciclo completo), frente al 5,5 por ciento de España. Unos datos que permitieron a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, subrayar que la vacunación en la población castellano y leonesa va "correctamente" a un ritmo "muy bueno", que se podrá acelerar en los próximos días y semanas con la llegada de nuevas dosis a España.

Tras la reunión telemática del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que tuvo lugar en Valladolid con la presencia de la ministra Carolina Darias, la consejera declaró que la Junta está terminado de vacunar a los grupos diana para proceder a convocar a la población en general, en función de su edad. "El objetivo es inmunizar, a partir de ahora, a la población mayor de 60 años y continuar con la estrategia por grupos etarios finalizando lo antes posible la vacunación de mayores de 80 años", precisó.

Casado añadió que, en breve, se procederá a la vacunación de los profesionales de Salud Pública y los servicios centrales que están pendientes de vacunar, hasta acabar el grupo 3B. Algo que es posible gracias al incremento de la llegada de dosis procedentes de la Unión Europea. En este sentido, la ministra Darias reiteró que el lunes pasado se anunció la llegada de más de un millón de vacunas de Pfizer y Moderna, que ya están en poder de las comunidades para su inolucación, a las que se sumarán la llegada mañana a España de otro millón de vacunas de AstraZeneca. Por lo tanto, valoró que es la primera semana en que el país recibirá más de dos millones de dosis contra el COVID. "Cogemos más impulso para que a partir de abril se multiplique, al menos, por tres o por cuatro la llegada de vacunas con respecto al primer trimestre", significó.

La consejera subrayó, según declaraciones recogidas por la Agencia Ical, que ya se ven los primeros efectos positivos de la vacunación en determinados colectivos como ocurre con los residentes en centros. "Apenas hay casos declarados en los centros residenciales y los brotes han disminuido de forma muy sustancial", sentenció. Puso el ejemplo de que el lunes pasado no se registró ningún caso positivo en las residencias de la Comunidad. "Esperemos que esta inmunidad se vaya extendiendo paulatinamente al resto de la población", afirmó.

70% vacunados a "lo largo" del verano

Carolina Darias dejó claro que la vacunación es el "horizonte de esperanza" que, cada vez, está más cerca. Hasta el punto que reiteró, a preguntas de los periodistas, que se mantiene la "hoja de ruta" marcada por el Gobierno de España para que el 70 por ciento de la población del país esté vacunada a "lo largo" del verano. De esta manera, expuso, será posible tener inmunizada a un porcentaje importante de la población. "Llevamos a cabo una estrategia de vacunación para todo el país, compartida y acordada entre todos que se asienta sobre una potente base sólida y robustos principios éticos como necesidad, solidaridad y equidad", manifestó. Además, hizo hincapié en la vacunación de los colectivos más vulnerables como son las personas mayores de 60 años.

Además, reiteró que las vacunas de Pfizer, Moderna y Janssen se administrarán a los mayores de 60 años, que son los que tienen mayor vulnerabilidad, mientras que la variante de AstraZeneca se destinará a las personas menores de 65 años, tras la última actualización.

Preguntada por la decisión de Alemania de volver a suspender la vacunación con AstraZeneca en menores de 60 años, Carolina Darias expuso que la previsión es que la Agencia Europea del Medicamento se pronuncie la próxima semana sobre la administración de las dosis de este laboratorio. "Nosotros, hace dos lunes, decidimos reanudar la vacunación de AstraZeneca en el marco del Consejo Interterritorial y ahora estamos a la espera tengamos alguna consideración respecto a esta cuestión muy singular y concreta", respondió.

"Mejor inversión"

La ministra recordó que en el conjunto del país ya se han administrado 7,7 millones de dosis, lo que permite que más de 2,6 millones personas ya han recibido la pauta completa y, por tanto, ya están inmunizadas. "La mejor inversión posible es la vacunación. La vacuna no solo es el principal instrumento de política sanitaria a día de hoy sino también el principal instrumento de política económica de este país para alcanzar, cuanto antes, la ansiada recuperación económica", concluyó.

Verónica Casado reconoció la "heterogeneidad" en el interior de la Comunidad ya que el porcentaje de población de cada grupo por provincias varía mucho. No en vano, apuntó que algunos territorios tenían un número "muy importante" de residencias de instituciones sociosanitarias o una cifra destacable de profesionales sociosanitarios. "Da la impresión que hay una manera diferente de avanzar pero lo importante es que ya está vacunada el 8,3 por ciento de la población", declaró.

Preguntada, de nuevo, por las diferentes velocidades de vacunación en la Comunidad, la consejera de Sanidad sentenció que la Junta no va a "retrasar" la inolucación de ninguna provincia o área de salud por que vayan más deprisa. "El objetivo es vacunar lo antes posible y el territorio que no va más deprisa no es por que lo hace mal, ya que se está haciendo bien, sino que tiene grupos poblacionales anteriores del uno al tres que son más grandes que los de otras provincias", matizó. Es por ello que expresó su respeto y confianza "total y absoluta" en los equipos directivos de cada provincia.

En cuanto a la disponibilidad de personal sanitario para administrar las vacunas en las próximas semanas ante el previsible aumento de la llegada de dosis, Verónica Casado señaló que la Consejería ya ha contratado a todas las enfermeras posibles, por lo que ya forman parte del sistema. "Al igual que nos ayudaron muchísimo en la labor del cribado, con una labor extraordinaria, ahora también lo hacen con la vacunación masiva. Tenemos profesionales con ganas de trabajar y con la correspondiente compensación económica por lo que necesitamos que empiecen a llegar el número suficiente de vacunas. Siempre hemos dicho que si nos llegaran, semanalmente, 150.000 dosis haríamos una vacunación masiva y en menos de un mes tendríamos un volumen muy importante de personas ya inmunizadas", aseguró.