Tudanca: "No me sorprende que PP y Cs puedan ser coalición"

El secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, señaló hoy en Burgos que "no le sorprende" la posibilidad de que Ciudadanos (Cs) y Partido Popular (PP) puedan ir en coalición en las próximas elecciones autonómicas, tal y como mantuvo ayer abierta esta posibilidad el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, como una de las "muchas opciones" que ambas formaciones tienen para "continuar con esta buena fórmula de Gobierno" en Castilla y León, en una entrevista concedida al programa La Brújula de Castilla y León de Onda Cero.

A preguntas de los periodistas tras analizar la reversión del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) aprobada en las Cortes de Castilla y León, el burgalés Luis Tudanca declaró: "Oh, sorpresa. No me digan que PP y Cs de Castilla y León trabajan juntos y quieren ir en coalición. No nos lo esperábamos...si lo llevan haciendo mucho tiempo…".

"Por eso -agregó- insisto en muchas ocasiones en que a Junta está gobernada por un partido único desde hace mucho tiempo". Asimismo, Tudanca calificó de "ser una pena", sobre todo, "que hayan frustrado las esperanzas de cambio que depositaron los castellanos y leoneses en las últimas elecciones".