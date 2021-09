Las guarderías municipales recuperan las ratios por aula

Las tres escuelas infantiles municipales se preparan para iniciar el curso 2021-2022 el próximo día 3 de septiembre y lo harán volviendo las ratios por aula anteriores a la pandemia aunque se mantendrán los protocolos se seguridad, según indicó la concejala de Servicios Sociales, Sonia Rodríguez.

De este modo para los escolares de 0 a 1 año será de 8 por aula; para los de 1 a 2, de 13 y para los de 2 a 3, de 20 aunque se mantendrán los grupos burbuja, de modo que los menores permanecerán únicamente en contacto con los niños y niñas de su aula, salvo los pasillos para la entrada y salida. El patio y los columpios se utilizarán por turnos. El servicio de comedor y siesta se prestará en la propia aula. «Se volverá a las ratios anteriores y las entradas y salidas no serán tan estrictas pero se intentará que no hay contacto entre grupos», indicó Rodríguez.

Se ampliarán los periodos de estancia en los espacios exteriores de las escuelas, así como la ventilación de las aulas. No es obligatorio el uso de mascarilla para los menores, no obstante, para garantizar la higiene se utilizará gel hidroalcohólico a la entrada y se incrementará el lavado de manos a lo largo de la jornada. También se seguirá realizando un control de temperatura diario en el momento de la entrada, no pudiendo acceder al interior de la Escuela si el menor presenta más de 37 grados.

La concejala de Servicios Sociales considera importante mantener la actividad de estos centros educativos para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral pero garantizando la máxima seguridad para evitar la propagación del virus y también para ello piden la colaboración de las familias. En este sentido, se solicitará la presentación de una declaración responsable en la que se indique que el menor no presenta síntomas compatibles, ni ha estado en contacto con nadie diagnosticado o con sintomatología compatible en los últimos 14 días. Deberá enviarse dos días antes de la incorporación al centro en el que se ha matriculado.

Por lo que se refiere a la matrícula, la escuela de la zona sur ha agotado todas sus plazas mientras que la ubicada en Gamonal Norte en el tramo de 0 a 3 años han sobrado seis plazas. Finalmente, en el caso de la de Villalonquéjar han sobrado 35 plazas, 9 en 0 a 1 año; 15 en 1 a 2 años y 11 de 2 a 3 años.

Cada una de las tres escuelas infantiles oferta 103 plazas pero no todas están disponibles, dado que los alumnos ya matriculados pasan de curso (112), de modo que quedaban disponibles 187 puestos de nuevo ingreso. Como no se cubrieron todas las plazas en la convocatoria de mayo, se realizó otra convocatoria extraordinaria en verano y todavía han sobrado.