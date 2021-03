«El cliente agradece que abras las puertas y sigas luchando»

El nuevo presidente de la Federación de Hosteleros de Castilla y León y también de Burgos ha estado rodeado de covid desde el inicio de la pandemia. Fue su mujer, sanitaria del servicio de Urgencias del HUBU, quien le advirtió que el mundo se les estaba viniendo encima en el hospital hace ahora un año y que era conveniente cerrar toda la hostelería, cosa que se hizo en Burgos con 48 horas de antelación al estado de alarma. Ella, como muchos otros sanitarios, también se contagió a primeros de noviembre, con la segunda oleada. Fernando de la Varga daría positivo posteriormente y a los 12 días acabaría hospitalizado con una neumonía bilateral que le mantuvo diez días en cama.

La fatiga muscular y articular siguen ahí y también una cierta ralentización en la memoria. Y los problemas de salud se han mezclado con los laborales. «El viernes de marzo que cerré la Vermutería Victoria cumplía 50 años. Por la mañana tuvimos una reunión en el Ayuntamiento en la que acordamos cerrar anticipándonos a la decisión de la Junta. Fue un día muy atípico. Mi mujer ya me estaba advirtiendo de las oleadas de pacientes que llegaban a Urgencias».

Cerró las puertas pensando que iba a ser para quince días o un mes como mucho, «pero ha ido a más y a más hasta cumplir un año. Hemos visto muchas estrategias sobre cómo afrontar la crisis y eso ha generado gran crispación en los hosteleros».

Reconoce que, como muchos compañeros, padece una fatiga y un cansancio emocional «que nos empieza a pasar factura a nosotros y a toda la ciudadanía. Son muchos meses de restricciones que nos están cambiando nuestras rutinas del día a día y el estilo de vida que tenemos en este país».

«Los políticos no han contribuido a calmar este ambiente y muchas de sus decisiones -contradictorias y de difícil comprensión- están provocando crispación y tensión. Han utilizado la pandemia como herramienta de conflicto político. Esto no va de un juego político sino de salvar vidas y de crecer como país. Echamos en falta un mensaje de tranquilidad y de esperanza, sobra confrontación política y crispación».

Pese a los problemas, Fernando de la Varga ha ido asumiendo más responsabilidades en la patronal de sector. «La situación me ha ido arrastrando. He nacido en la Federación con esta crisis y he visto cómo lo que hacíamos en Burgos ha sido ejemplo y se trasladaba al resto de la región. Los problemas son iguales para todos y hemos demostrado que somos un sector potente y con mucha implicación en la ciudad porque vivimos de ella y ella vive de nosotros».

Este empresario está plenamente convencido que hay un después de la pandemia para la hostelería «pero es necesario explorar nuevas líneas, otra frescura para un sector tradicional. Nos tenemos que adaptar a los nuevos hábitos, será el cliente el que nos marque el camino».

Cuenta para ello con un cliente fiel «que está identificado con nosotros porque ve nuestra angustia». «Nosotros queremos volver a darles alegría porque nuestros trabajo también es transmitir alegría y bienestar a la sociedad. Agradecen vernos con las puertas abiertas, luchando en una situación tan caótica».

Los cálculos de este hostelero son siempre optimistas. «Espero que a partir de junio o julio volvamos a reactivarnos, evidentemente con muchas medidas sanitarias y restricciones. Las vacunas nos van a dar esperanza en un par de meses».

Algunos quedarán por el camino, sentencia, «porque la pandemia ha dejado visibles las costuras del sector hostelero, la falta de formación empresarial de algunos. A partir de ahora, primero tendremos que ser empresarios y luego hosteleros porque no dejamos de ser empresas con gastos, beneficios y cuenta de resultados».