Un Cronicón sin niños y con menos escenas por seguridad

El Cronicón de Oña se celebrará finalmente al aire libre en el patio de San Íñigo del monasterio San Salvador del 11 al 15 de agosto. Para garantizar la seguridad de los actores, los miembros de la organización y el público, la Asociación Cultural ha optado por reducir considerablemente el elenco de actores, en el que apenas habrá niños, y suprimir las escenas en las que más personajes se juntan en el escenario.

Los miembros de la junta directiva llevan meses trabajando en el nuevo formato, antes incluso de conocer la decisión que tomaría la Diputación y otorgar el permiso necesario para usar el espacio, que sufrirá algunos cambios en la escenografía a la que el público viene acostumbrando, principalmente el traslado de ubicación de la iglesia San Salvador.

La XXXIII edición del Cronicón verá como algunas de sus escenas, como el entierro, se eliminarán. «Se trata de un acto largo en la que participa mucha gente y donde los actores manipulan elementos de atrezzo, como el féretro. Por seguridad hemos decidido prescindir de ella», expone Tricio. También desaparecerá la secuencia previa del exterior de la iglesia. Asimismo, y sin perder la esencia de la función, habrá modificaciones tanto en la narración de la historia como en la puesta en escena.

Las primeras notas de Carmina Burana, la sobrecogedora obra de Carl Orff, dan paso al prólogo, el primer acto que resume la historia que a continuación se representará y que presenta a algunos de los personajes que darán vida a los condes, reyes y personajes ilustres castellanos. «Esta escena no tendrá nada que ver con la de antaño. Hemos incorporado un texto nuevo para que sirva de introducción al espacio y al lugar en el que nos encontramos, que nos condiciona en el sentido positivo el desarrollo en el escenario y es una oportunidad para hacer algo diferente, pero muy impactante», declara la presidenta de la Asociación.

Asimismo, el elenco de actores también disminuirá y solo participará la mitad que en años anteriores, cerca de 85, con el fin de evitar que coincida demasiada gente en escena, pasillos o vestuarios. «Está previsto que la mayor parte de los actores que han confirmado su participación estén en agosto vacunados, porque la mayoría son adultos. Para evitar disgustos relacionados con los contagios hemos decidido que la participación infantil sea mínima, por no decir nula», explica Tricio. No obstante, la organización ha confirmado a este periódico que a los adultos que no estén inoculados y vayan a formar parte de la obra se les «realizará test de antígenos y otras pruebas» para asegurar que todo el mundo trabaja con garantías. «Queremos conseguir un ambiente de máxima seguridad», reitera.

Con la intención de evitar el contacto directo entre las personas, han solicitado a la administración provincial contar con unos espacios situados en el ala derecha del monasterio, que cumplirán la función de vestuarios. «Así podrán compartir zona y se cambiarán de ropa juntos los grupos convivientes o con contacto más directo, y separar a los más mayores de los más jóvenes», añade la presidenta.

VENTA DE ENTRADAS Y AFORO.

Siguiendo la tradición, las entradas del Cronicón podrán adquirirse en la taquilla, o bien por internet o por teléfono, a partir de agosto. Según figura en la web podrán adquirirse por 13 euros. Respecto al aforo permitido, la presidenta de la Asociación se mantiene prudente y no se atreve a adelantar una cifra. «Tenemos que colocar las sillas y medir el espacio disponible. Además, esperar. Por que a día de hoy nadie sabe que restricciones estarán vigentes a mediados de agosto», sentencia la oniense.