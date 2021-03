Villarroel muestra confianza plena en los procuradores de Cs

La coordinadora autonómica de Ciudadanos en la Comunidad, Gemma Villarroel, negó hoy cualquier contacto de algún miembro de la formación naranja con el Partido Socialista de Castilla y León de cara a la moción de censura, y aseguró que la junta directiva del partido tiene “plena confianza” en que los doce procuradores respaldarán el gobierno de coalición con el Partido Popular en la Junta.

Villarroel, que compareció ante la prensa tras tras la reunión ordinaria de la Junta Directiva de Cs, también aseguró que el resto los pactos que la formación naranja mantiene en ayuntamientos y diputaciones de la Comunidad, tanto con PP como con PSOE, no corren peligro. “Cuando las cosas funcionan, los pactos se cumplen y no hay corrupción, no hay que tocar nada”, sentenció.

A su vez, descartó que el PP se esté planteando un adelanto electoral en la Comunidad, “dado que no existen motivos”, y tildó la moción de censura socialista de “bomba de humo”. Además, indicó que el único partido que debe dar explicaciones en estos momentos es el PSCyL, dado que frente a un gobierno autonómico “estable, serio y responsable”, que está sabiendo gestionar bien la pandemia y la crisis, lo único que busca el PSCyL es la inestabilidad en unos momentos difíciles, “en lugar de ayudar a salir de la crisis”.

Por otro lado, a preguntas de los periodistas, restó importancia al auto de imputación del caso de la trama eólica conocido hoy y aseguró que se trata de ex altos cargos de la junta y que ninguno de los imputados es un cargo público en activo. Además, aseguró que Ciudadanos es “implacable” contra la corrupción, como se ha demostrado en el Murcia, y recalcó que cuando la formación naranja gobierna los corruptos no se mantienen en las instituciones.

En este sentido, argumentó que gracias a la llegada a la Junta de Ciudadanos se “ha renovado la forma de hacer política en la Comunidad” como demuestra el hecho que Castilla y León sea referente nacional en niveles de transparencias.