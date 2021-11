"Las crisis las puedes ver como una oportunidad"

Por su belleza facial delicada y su modulada y femenina voz, Marta Nieto parecía destinada a convertirse en una actriz que encarnase a mujeres de clase social alta pero ella, por el contrario, ha apostado por papeles de riesgo. Tras hacerlo en Cosmética del asesino y Madre, personaje con el que consiguió el aplauso de público y crítica, en Tres encarna a una técnica de sonido que empieza a experimentar una anomalía curiosa al oír con retardo.

Viendo su trayectoria profesional parece que le agradan los papeles complejos. ¿Le buscan o los busca?

Últimamente tengo la suerte de que me ofrezcan papeles de este tipo, porque me interesan las personalidades complejas y me siento con ganas de asumir esos retos.

En Tres interpreta a una mujer con muchos problemas. ¿Qué aspecto le atrajo más cuando leyó su papel y cuál le supuso más dificultad?

Es un personaje diferente a todos los que he hecho anteriormente, lo que diferencia a este papel de otros es que esta mujer tiene una anomalía, que oye con unos frames más tarde el sonido. El resto de trabajos que he encarnado eran mujeres con aspectos de los que podía tirar, pero aquí tuve que crear lo que le ocurre. Ha sido apasionante lindando con la locura por su complejidad.

Supongo que el director, Juanjo Giménez, le explicó por qué su personaje, esta mujer que oye sonidos que nadie escucha, no tiene nombre en esta película…

Es una mujer sin nombre porque no tiene identidad. Ella no sabe quién es y le explota esta circunstancia que le lleva a tener una crisis que, como a todos nos ocurre, le hace extraer una fuerza extra que le hace mirar de dónde viene.

¿El ir desincronizado es una metáfora sobre muchos seres humanos que no parecen encajar en la sociedad, que se encuentran desubicados?

Creo que la película tiene muchas capas, una es esa. Aquí está contado como que escuchas el sonido después. Otra capa es que cuando uno asume y acepta que está fuera de su centro empiezan a cambiar las cosas y las crisis las ves como una nueva oportunidad. Y empiezas a asumir que tu peor defecto es un don porque lo puedes controlar, ya que eso que te hacía sentirte fuera del mundo es lo que te hace especial y única.

Usted, supongo que se lo han comentado, tiene un físico muy atractivo… Eso le abre sin ninguna duda un sinfín de posibilidades en la actuación

Por supuesto que estoy agradecida por todas mis circunstancias; por mi físico y mi buena salud, mi correcta educación, pero hay una cosa que me interesa como actriz y es poder entrar en personajes alejados de mí.

Además de actriz, usted es profesora de yoga. ¿Le ha ayudado de alguna manera esta faceta?

Sí, tengo una gran conciencia del cuerpo. El yoga me lleva a tener las cuestiones invisibles más cercanas; la capacidad de trabajo, la fuerza de voluntad, trabajar relajada aunque esté tensa. Sin duda me sirve.