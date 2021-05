Un burgalés, entre los 40 mejores profesores MBA del mundo

Estados Unidos ha incluido a Alfredo Jiménez Palmero entre los 40 mejores profesores MBA del mundo menores de 40 años. A los 37 años, este burgalés, exalumno y exprofesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Burgos, ha logrado formar parte de la lista de Poets&Quants.

Alfredo Jiménez Palmero se licenció en Burgos y fue premio extraordinario de licenciatura, máster y doctorado de Administración de Empresas por la UBU. Catedrático en Kedge Business School (Burdeos, Francia), Jiménez Palmero imparte clases en el área de ‘International Business’, concretamente asignaturas relacionadas con Negocios y Finanzas Internacionales como Estrategia International, Dirección de Negocios Internacionales o Cross-cultural Management, a niveles de grado, master y doctorado. Esta trayectoria docente la inició tras acabar sus estudios como profesor en la Universidad de Burgos.

Además, ha sido profesor visitante en diversos centros de educación superior en Alemania, Australia, Dinamarca, Ecuador, Italia, México, Noruega y Singapur. Con más de tres docenas de nominaciones, Alfredo Jiménez fue uno de los docentes más nominados en el reconocimiento de 40 profesores menores de 40 B-school de este año. Y con poco más de 1.500 citas de Google Scholar, también fue uno de los investigadores más prolíficos en figurar en la lista de talentosos jóvenes profesores de MBA.

Hijo de dos catedráticos de la Universidad de Burgos, Alfredo Jiménez Eguizábal y Carmen Palmero, su interés investigador se centra en el proceso y determinantes del éxito de la estrategia de internacionalización de la empresa, así como en los equipos de trabajos globales y virtuales (Global Virtual Teams).

Ha publicado artículos en numerosas revistas de impacto, entre las que destacan ‘Journal of International Business Studies’, ‘Harvard Business Review’, ‘Journal of World Business’, ‘Academy of Management Learning & Education’, ‘Business and Society’, ‘International Business Review’, ‘Journal of Business Research Technological Forecasting and Social Change’, ‘Journal of International Management’, ‘Management International Review y European Journal of International Management’.

Ha participado en proyectos de investigación financiados por el Canada Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC), el Ministerio de Economía y Competitividad, así como por diversas entidades privadas (Caja de Burgos, Banco Sabadell, Banco Santander). Es evaluador de proyectos de investigación para el Ministerio de Economía y Competitividad y la Agencia Estatal de Investigación de España y para el Gobierno de Ecuador, Polonia y Qatar.