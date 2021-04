5 grupos locales para los Premios de la Música Independiente

Hoy, 20 de abril, fecha que casi inevitablemente nos hace canturrear la canción de Celtas Cortos, se ha abierto el plazo para aplaudir el trabajo de otros colegas de la música. Desde hoy y hasta el 4 de mayo el público puede votar entre las candidaturas a los Premios de la Música Independiente (www.premiosmin.com) cuya gala de entrega de galardones, como ya saben, se va a celebrar en el Teatro Principal de Burgos el 16 de junio.

Esta vez se han presentado 745 candidaturas, un dato algo inferior a la edición de 2020 cuando se recibieron cerca del millar. Pese a ello los organizadores lo consideran «una cifra bastante buena porque salimos de un año en el que se ha publicado muchísima menos música». Por eso también, por tratarse de un año tan especial, animan a los seguidores a votar: «Siempre es importante para los artistas contar con el apoyo del público y de sus fans pero este año puede que sea más necesario que nunca. Porque todos aquellos artistas y sellos que se han atrevido a publicar sus álbumes a pesar de la pandemia, luchando ante un panorama adverso, merecen el apoyo y los votos del público».

Veinticinco de los artistas que se presentan pertenecen a Castilla y León y cinco son de Burgos. Optan a los premios La Maravillosa Orquesta del Alcohol (no hace falta decir nada para presentar a La M.O.D.A. ni a su nuevo disco Ninguna ola), Fetén Fetén (el dúo de Diego Galaz y Jorge Arribas y su nuevo trabajo Cantables II), David Send (el proyecto de David Sendino, blues reposado y rock and roll añejo), El Nido (cuarteto inspirado en la música de raíz y tradicional que acude con el disco Huella y camino) y Magnetofónicos (trío de rock and roll formado en 2013).

Desde hoy cada usuario ya puede votar a un máximo de 5 artistas en cada categoría. Existe la posibilidad de elegir en todas las categorías excepto en tres: Mejor Álbum, donde será el jurado quien elija el mejor LP teniendo en cuenta todos los estilos musicales; Mejor Diseño, seleccionado por un jurado profesional y especializado en esta disciplina, y el Premio de Honor Mario Pacheco que será otorgado por los socios de UFI (Unión Fonográfica Independiente).

El 5 de mayo se anunciarán los 15 artistas más votados de cada categoría y un jurado de expertos seleccionará a los 5 nominados de cada sección.