La Galleta de la Fortuna (ONCE) deja 5.000 euros en Burgos

El nuevo rasca de la ONCE, Galleta de la Fortuna, que salió a la venta recientemente y con el que se puede ganar hasta 100.000 euros al instante trajo ya la suerte a Burgos, concretamente a través de un boleto premiado con 5.000 euros que se vendió este martes, 5 de octubre, según informaron hoy fuentes de la organización nacional de ciegos.

Jesús María Tobar ha sido el agente vendedor que ha inaugurado en la provincia los premios de mayor cuantía de este nuevo juego de lotería instantánea. Este trabajador reparte la ilusión en la ONCE desde el verano de 2020, siendo una de las primeras contrataciones de la ONCE en Burgos tras la finalización del confinamiento de aquella época. Tobar tiene su punto de venta fijado en el quiosco de la ONCE de la Barriada Juan XXIII en horario de tarde y una ruta de venta los fines de semana que discurre por el área de Melgar de Fernamental.

La Galleta de la Fortuna es un producto de lotería instantánea que salió al mercado el pasado 15 de septiembre, y que por un precio de dos euros otorga la posibilidad de ganar premios de hasta 100.000 euros. Tiene la peculiaridad de que, como en las conocidas galletas de la fortuna, cada boleto trae una zona en la que se descubren frases relacionadas con el destino del afortunado.

La ONCE busca vendedores. Actualmente ONCE se encuentra en un proceso de selección de agentes vendedores para que, como Jesús María Tobar, lleven la ilusión a Burgos y poder cubrir las necesidades de un mercado cada vez más amplio y disperso. Por este motivo, su director, Jesús Blanco, animó a toda persona en situación de desempleo con una discapacidad reconocida igual o superior al 33 por ciento a que remita su curriculum a la sede la ONCE o por correo electrónico a la dirección jblr@once.es. "Un empleo estable y bien remunerado, en una de las instituciones de mayor prestigio de España son la mejor carta de presentación de ONCE", sostuvieron.