PP y Cs aseguran que no hay grietas en su relación en Aranda

No hay terremoto político que pueda con los cimientos del matrimonio Partido Popular-Ciudadanos en Aranda de Duero. Ambos aseguran que su relación va viento en popa. Que su ‘amor’ perdura y que no se ciernen nubarrones en el Consistorio, por muchas mociones de censura que se hayan presentado en Murcia, la Comunidad de Madrid o Castilla y León.

Sin embargo, siempre hay quienes dudan de que vivan un amor tan verdadero como el que pintan. Los concejales no adscritos,Sergio Ortega y Mar Alcalde, ponen en duda que este idilio político sea tan de color de rosa y creen, como diría aquel, que priman las apariencias en el equipo de Gobierno de la capital ribereña.

Vayamos por partes. El portavoz de Ciudadanos, Francisco Martín Hontoria, reitera su fidelidad al PP. Lo hace independientemente de que su partido, socio de gobierno del PP, se haya aliado en Murcia con el PSOE para presentar una moción de censura contra el Gobierno del ‘popular’ Fernando López Miras.

Martín Hontoria asegura que «no hay en marcha absolutamente nada de eso en Aranda» y que «Murcia es Murcia», «Madrid es Madrid» y «Aranda es Aranda». Ni hay moción, ni tampoco se les pasa por la cabeza.

En las filas del PP arandino, su portavoz, Emilio Berzosa, habla de un amor correspondido. De los que merecen la pena. «El equipo de Gobierno trabaja de manera conjunta, con mucha colaboración y con muy buen ambiente de trabajo por el bien y el interés de Aranda de Duero», asegura.

Vamos que la relación no hace aguas por mucho que a nivel nacional se hayan dado un portazo. De hecho, Berzosa subraya que «ahora mismo en Aranda no se nos plantea ninguna duda ni fisura entre Partido Popular y Ciudadanos». Para que no haya lugar a dimes y diretes, el portavoz ‘popular’ recuerda que en los plenos ambos partidos siguen votando «todo igual», que celebran reuniones prácticamente todas las semanas y que continúan trabajando «con un proyecto común que es el futuro de Aranda de Duero».

Así que el equilibrio precario en el que viven desde ayer los grandes bloques políticos españoles no es tal en Aranda. Tanto es así que el tercero en discordia, el PSOE, mientras arremete contra los gobiernos murcianos y castellano y leonés, en Aranda se queda mirando el idilio político local del bipartito. Su ahora portavoz municipal, Ildefonso Sanz, reconoce que «no se ven fisuras en el equipo de gobierno» y, a falta de una directriz de instancias superiores, no tiene intención de mover ficha.

Suma de cuatro. «Todo depende de Ciudadanos pero es difícil ponerse de acuerdo cuatro partidos», echa balones fuera Sanz, metiendo en la partida de posibles apoyos para una moción de censura a Podemos, con dos ediles en Aranda, y a la concejala de IU. Eso sí, en el supuesto abanico de novias para un hipotético intento de romper el matrimonio PP - Cs, no toma en cuenta ni a Vox ni a los dos ediles ahora no adscritos, que fueron parte del grupo socialista hasta que optaron por el transfuguismo.

A los que parece que les falla el filtro de color de rosa es a los dos concejales no adscritos, Mar Alcalde y Sergio Ortega, que cree ver una crisis matrimonial en el tándem PP - Cs que se traduce en todos los temas pendientes para la población arandina. «Ahora el equipo de gobierno no carbura, no se hablan entre ellos y la ciudad está triste», insiste Sergio Ortega para justificar lo que califica como «un problema institucional sumamente grave», prestando voz a su compañera de abandono del grupo socialista. «La ciudad necesita algo distinto y nosotros estamos dispuestos a escuchar», tira la caña Ortega por si alguien pica, consciente de sus limitaciones. «Nosotros no podemos entrar en el equipo de gobierno, eso lo sabemos, ni queremos, pero sí queremos aportar ideas, queremos ser útiles», aporta a modo de dote por si acaso.

Ante este panorama, y aunque las aguas anden más que revueltas en el ámbito político nacional, aquí el panorama da la razón a Juan Antonio Bardem cuando eligió Aranda para rodar su película Nunca pasa nada.