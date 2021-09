La mitad de la provincia se aleja del riesgo extremo

El rojo empieza a ser la excepción en el mapa provincial de la incidencia de la covid en los últimos 14 días. Más de la mitad del territorio burgalés y sus municipios más poblados han conseguido abandonar la zona de riesgo alto o muy alto, en la que llevaban prácticamente anclados dos meses. La tasa media acumulada desciende también por debajo de esos 250 casos por cada 100.000 habitantes, aunque aún se encuentra por encima de la que presenta Burgos capital, donde la progresión positiva ha sido mucho más rápida que en el medio rural.

La semana pasada no había ningún municipio de más de 1.000 habitantes instalado en la nueva normalidad. Sin embargo, septiembre empieza sin nuevos positivos en Villagonzalo Pedernales, el Alfoz de Quintanadueñas, Pradoluengo y Roa. Este último caso resulta además muy significativo porque celebró sus fiestas patronales a mediados de agosto, con feria taurina incluida y otros actos, adaptados a la normativa impuesta por la Junta de Castilla y León debida a la pandemia. Pese a ello, no solo no han aumentado los casos, sino que han desaparecido. Esos festejos coincidieron prácticamente con el Sonorama Ribera. Como ya explicó este periódico tras consultar fuentes sanitarias, el festival no ha contribuido a expandir la covid-19. Es más, esta semana la tasa en Aranda capital baja, con 36 contagios, aunque aún no está fuera de peligro.

Solo Briviesca, Belorado, Melgar de Fernamental e Ibeas de Juarros registran mínimos incrementos de la incidencia acumulada, aunque la cifra absoluta de positivos es testimonial (...).

