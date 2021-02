Dani Arce y Lidia Campo, al Nacional de Campo a Través

Dani Arce y Lidia Campo cambiarán la pista por la tierra en apenas siete días. Los atletas dos burgaleses compitieron el pasado fin de semana en el 3.000 del Campeonato de España de Pista Cubierta y el próximo domingo se calzarán de nuevo las zapatillas para correr el Nacional de Campo a Través, que se celebrará en Getafe sobre un circuito con un desnivel exigente. El cambio de distancia y de terreno se antoja complicado por el escaso tiempo de preparación, aunque ambos confían estar en el vagón delantero.

Arce llega al cross madrileño después de haber acabado en la octava posición en la final del 3.000 y, aunque «las sensaciones fueron buenas» teniendo en cuenta el nivel, no se ve luchando por las medallas en Getafe: «Me puede mermar un poco el cansancio y la tensión del pasado fin de semana, pero creo que he entrenado para ser solvente también en ese terreno. Confío en poder estar entre los diez primeros».

El burgalés está centrando todos sus esfuerzos esta temporada en preparar los Juegos Olímpicos de Tokio, donde confía en sacar todo su potencial en el 3.000 obstáculos: «Espero estar en la final olímpica. Todo lo que hago va encaminado a esa cita».

Campo, sin embargo, tiene marcado en rojo el 3.000 obstáculos del Campeonato de España al Aire Libre, que tendrá lugar a finales de junio. «Mi mayor reto vendrá este verano», admite. Todavía queda mucho, pero, de momento, sus sensaciones están siendo buenas. En Madrid, fue capaz de meterse en la final del 3.000 metros lisos y acabar quinta a pesar del gran nivel existente. «Sabía que tenía muy difícil la medalla porque había seis chicas con mínima para el Europeo, pero me fui contenta con mi actuación», analizó.

Al igual que Arce, su objetivo en el Campeonato de España de Campo a Través no pasa por subirse al podio, sino por mantenerse en el grupo de cabeza: «No he hecho una preparación específica para el cross y me va a costar pasar del 3.000 al 10.000. La idea es intentar quedar entre las 20 primeras y ser de las cuatro primeras de Castilla y León para sumar a nuestra federación».

Solange Pereira. Por otro lado, Solange Pereira, compañera de equipo de Lidia Campo en el Valencia y afincada en Burgos, no correrá en Getafe. Viene de lograr la cuarta plaza en el 1.500 del Nacional.