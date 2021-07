Dani Arce, a la conquista de Tokio

La perenne sonrisa de Dani Arce ha ganado terreno en su rostro en tierras niponas. Su anhelo se ha hecho realidad y cada minuto que vive en la villa olímpica es oro para el burgalés. El atleta local luchará esta madrugada a partir de las 3:04 horas por un puesto en la final olímpica de los 3.000 obstáculos. Está preparado para afrontar la importante cita y convencido de que el momento es el adecuado. «Estoy en la mejor forma de mi carrera deportiva y viviendo el sueño de mi vida», destaca.

Hacerse un hueco entre los 15 mejores atletas será complicado, pero el deportista local tiene plena confianza en su trabajo. Sus sensaciones son «buenas» y su aclimatación al calor y a la humedad de Tokio ha sido «excelente desde el primer día». Siente que su cabeza y sus piernas se encuentran en un momento óptimo. «Nada va a fallar por mi parte. Si me ganan será porque son mejores. Creo que estoy en un nivel alto. Voy sin miedos, sin dudas… Estoy confiado y no me va a achantar ningún atleta que tenga mejor marca que yo, porque ese día es cuando de verdad me tienen que ganar», responde.

Irá decidido a atrapar sus opciones de estar en la final el próximo lunes a partir de las 14,15 horas. El nivel es muy alto y la exigencia máxima, pero nada le asusta. Recuerda que ha trabajado «muy duro» y no va a desaprovechar la oportunidad. «Creo que lo puedo conseguir. Lo que aprendí en el Mundial lo voy a plasmar en Tokio», comenta.

