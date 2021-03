El Burgos ya está matemáticamente en la Segunda B Pro

El Burgos CF ya ha alcanzado el primero de sus objetivos, sacar un billete para la Segunda B Pro y por añadidura para una segunda fase en la que peleará por una de las plazas de ascenso. El empate del Real Valaldolid en Villaviciosa ante el lealtad (1-1) provoca que no pueda haber tres equipos que superen a los blanquinegros aunque el conjunto de Julián Calero pierda los tres partidos que le restan. El filial pucelano se queda con 24 puntos y solo podría llegar a 30, aunque tiene el average perdido con los burgalesistas. La próxima jornada el Langreo -está jugando en estos momentos en el Reino de León- y el Numancia se enfrentarán en el Nuevo Ganzábal, por lo que uno de los dos no podrán llegar a los 30 puntos, por lo que ambos no podrían superar al Burgos.