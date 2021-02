La Arandina, a por la gesta más grande de la temporada

Llega el partido del año para la Arandina. Al menos en cuanto a la temporada regular se refiere. El conjunto ribereño se enfrenta mañana a partir de las 17.00h. en el Estadio municipal El Montecillo al líder indiscutible de la competición, la Gimnástica Segoviana, en un duelo trascendental fruto de la necesidad blanquiazul de recuperar posiciones en la tabla tras el tropiezo del pasado miércoles (2-2 ante La Granja), pero también en una cita rodeada de carácter mediático al aterrizar a orillas del Duero la plantilla entrenada por Manolo González bajo una dinámica perfecta de resultados hasta la fecha.

«Poco podemos decir de la Segoviana más allá de que se presenta ella sola con sus números», ha valorado el técnico de la Arandina, Álex Izquierdo en declaraciones previas al encuentro. Eso, y que se trata «de un equipo que a día de hoy ha sumado todos sus partidos por victorias», manteniendo además «un nivel competitivo muy alto desde el principio de curso» y demostrando con ello «tener muy claro su objetivo».

Precisamente ese bagaje de resultados es el que hace a al conjunto gimnástico ser claro favorito de cara al partido de mañana. Un hecho irrefutable en base a las cifras, pero ante el que Izquierdo espera poder acertar y «contrarrestar» el enorme potencial ofensivo rival sobre el césped.

«Llegamos con confianza y en un buen momento de la temporada», ha relatado, por lo que «si hacemos las cosas bien, podríamos llevar el encuentro a una igualdad en la que plantarles cara». También, y de paso, dar continuidad al pequeño maleficio azulgrana a orillas del Duero (los segovianos suman catorce años sin ganar en Aranda; esto es, desde 2006).

DE ESPERA. Podrá alinear, «si no existe inconveniente de última hora», Álex Izquierdo al extremo navarro Carlos Sagüés para intentar la gesta de doblegar mañana al líder en El Montecillo. El jugador estellés ha venido evolucionando bien de sus dolencias desde el inicio de la semana por lo que, tras descansar el pasado miércoles, podría reincorporarse al once inicial si el técnico local así lo estima oportuno. Más dudas alberga la participación del estonio Yakovlev de cara a la cita. ‘Yako’ se caía de la convocatoria in extremis ante La Granja por problemas en su tobillo. Será duda hasta el mismo arranque del partido.