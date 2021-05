Hechizados por Cher

Una diva como Cher siempre es noticia: el pasado 22 de abril se estrenó el documental Cher y el elefante solitario, que cuenta cómo esta artista se ha preocupado en los últimos tiempos de la vida de un elefante asiático llamado Kaavan que ha pasado 35 años en un zoológico de Pakistán y que lleva 12 años solo, tras la muerte de su compañera Saheli; y hace unas semanas se publicó, además, que la cantante podría aparecer en la tercera parte del musical Mamma Mía! -ya lo hizo con un pequeño papel en la segunda entrega, en la que cantaba Fernando, la famosa canción del célebre grupo Abba-.

Por si esto fuera poco, el 20 de mayo Cher cumple 75 años y sus millones de fans repartidos por todo el mundo se preparan para celebrar este aniversario por todo lo alto. TCM también. Todos los jueves del mes de mayo la programación del canal incluirá alguna de las películas más conocidas e importantes en las que ha aparecido esta estrella.

Títulos como Hechizo de luna, el filme por el que ganó el Oscar a la mejor actriz en 1988; Silkwood, en el que comparte cartel con Meryl Streep y por la que fue candidata a la estatuilla en 1984; Las brujas de Eastwick, en la que aparece junto con Michelle Pfeiffer, Susan Sarandon y Jack Nicholson; y Sirenas, donde hace de madre del personaje que interpreta Winona Ryder. Y el jueves 20 de mayo, día de su cumpleaños, toda la jornada estará dedicada a la inimitable y siempre sorprendente Cher.

La intérprete, junto a Christina Ricci (i) y Winona Wyder, en ‘Sirenas’.En realidad, se llama Cherilyn Sarkisian, pero el mundo entero la conoce simplemente por las cuatro primeras letras de su nombre. Nació en la localidad californiana de El Centro en 1946. Por sus venas corre sangre armenia por parte de padre, e irlandesa, inglesa, alemana y cherokee por parte de madre.

A los 16 años, dejó de estudiar en el instituto y se fue a vivir a Los Ángeles con una amiga. Allí comenzó a actuar en pequeños locales como bailarina y haciendo voces secundarias en las grabaciones del productor Phil Spector. Fue en esos estudios donde conoció al cantante Sonny Bono y comenzó con él una relación personal y artística que se prolongó con altibajos hasta 1977.

Sonny Bono produjo los primeros discos en solitario de la cantante y más tarde formó con ella el dúo Sonny & Cher, que consiguió grandes éxitos con canciones como Baby don’t go, The beat goes on y I got you babe. En los años 60 y 70, además de por sus canciones, se hizo célebre por su desenfadado estilo de vestir. Puso de moda los pantalones de campana y llegó incluso a diseñar su propia línea de ropa.

En el cine, tras unas pequeñas apariciones, protagonizó en 1969 su primera película: Chastity, un filme producido y escrito por Sonny Bono que fue un fracaso en las taquillas. En la década de los 80, retomó su carrera cinematográfica con títulos como Vuelve a la tienda de baratijas, Jimmy Dean, dirigida por Robert Altman o Máscara, de Peter Bogdanovich. Cuando ganó el Oscar a la mejor actriz en 1988 por Hechizo de luna, acudió a la ceremonia con un vestido transparente con incrustaciones de pedrería, un top con flecos y un chal que causaron sensación.

A lo largo de su vida artística, ha ganado, además de un Oscar, tres globos de Oro, un Grammy, tres Billboard Music Awards y un Emmy que concede el mundo de la televisión. Se ha convertido por derecho propio en una celebridad mundial que, después de más de seis décadas subida a los escenarios y actuando frente a las cámaras, sigue en activo. Y, como siempre, dando de qué hablar. El 20 de mayo cumple 75 años y TCM lo celebra como merece lo que es: una diosa del pop y también del cine.