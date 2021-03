Asaja, Coag y Upa contra la prohibición de cazar al lobo

El lobo no está en peligro de extinción. De hecho en las últimas 3 décadas su censo ha pasado de unos 500 a 2.000 ejemplares. Por ese motivo, pero sobre todo, por el daño que están haciendo a la ganadería en extensivo de las regiones del norte, Asaja, Coag y Upa van de la mano en su rechazo a la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica de prohibir su caza en todo el país, y defienden que la caza es el medio regulador más eficaz para controlar la especie.

El primer acto en Burgos será el próximo día 24 con una concentración ante la Subdelegación del Gobierno, y la entrega de un manifiesto, en el que se exigirá que se de marcha atrás en esa pretensión, pero también se están estudiando medidas conjuntas a nivel nacional que pueden acabar con una tractorada frente al Ministerio para dejar bien claro que los sindicatos apoyan la caza del lobo porque sus ataques a diario están poniendo en jaque a las explotaciones ganaderas y con ello al medio rural, «porque es precisamente la actividad ganadera la que contribuye a mantener población», argumentan los responsables provinciales de los sindicatos. Denuncian «falta de sensibilidad de la ministra con el sector, «atacado permanentemente», y recuerdan la crisis que está pasando por la covid sin poder sacar su producción al mercado y por las medidas de convergencia de los derechos de PAC.

Esteban Martínez, de Asaja, explicaba que detrás de la decisión de la ministra Ribero está la presión de colectivos animalistas y de comunidades que han votado a favor de la prohibición «para pagar favores políticos». Afirma que la votación, en la que participaron todas las autonomías, estaba «amañada» ya que no se entiende que Canarias, que no tienen lobos, se postulen en este tema . «Es como si aquí votásemos en tema de plátanos, pero en todo caso, siempre defenderíamos los intereses de los agricultores canarios», argumenta.

Delgado, por su parte, se queja de la persecución a que están sometidos los ganaderos por las administraciones, y explican que muchos no denuncian los daños porque van a ser perseguidos, «nosotros somos los que estamos en peligro de extinción, no el lobo», añade. y Cristian Martínez recuerda que los fondos de la PAC son para agricultura y ganadería y no para compensar las pérdidas por los ataques del lobo.