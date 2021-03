La pandemia cambió hace ya casi un año todos los hábitos de las personas. El día a día se tuvo que adaptar a las nuevas circunstancias y todas las actividades pasaron a depender de la situación epidemiológica del momento. Muchos deportistas denunciaron tras los meses de confinamiento los problemas físicos que les había creado el hecho de no poder salir de casa y tener que realizar sus rutinas como buenamente podían. Ahora, los gimnasios llevan cerrados desde hace más de un mes. Concretamente, desde el 13 de enero. Y muchos han optado por mantener la forma física buscando espacios al aire libre como única solución. Más fuerza de voluntad que nunca.

Basta con recorrer los pulmones verdes de la ciudad, especialmente durante las primeras horas de la mañana, para comprobar que se llenan de amantes del deporte. Correr, ir en bici, dar paseos e incluso hacer ejercicios de fuerza en algunos parques se alzan como opciones favoritas en zonas como Fuentes Blancas o la Quinta. Algunos hablan del bienestar que les crea y la «activación» que supone. Mientras, otros cuentan que se trata de su única tabla de salvación para prepararse oposiciones donde el ejercicio tiene un peso fundamental para aprobarlas.

Entre los que no pierden la costumbre de salir a correr se encuentra José Mariscal, ‘Falio’, que logró 18 títulos nacionales y que con sus compañeros del club deportivo Tragaleguas recuerda que hace un año estaban en una maratón y desde entonces la situación no les ha permitido volver a competir. «La actividad al menos la hemos mantenido, yo todos los días saco tres horitas», reconoce. «Esto nos da vitalidad», comentan, a la vez que explican las ganas que tienen de volver a participar en alguna prueba. También hacen referencia estos deportistas a que «lo de los gimnasios ha sido una faena y las lesiones han aumentado por no poder acudir, igual o peor que el confinamiento».

La única salvación para sudar - Foto: Christian Castrillo

En uno de los parques destinados a los ejercicios de fuerza encontramos a Sergio Palacín, que cuenta que está preparando las oposiciones de policía y para evitar frenar en seco no le ha quedado más remedio que salir a la calle. Ha tenido que buscar rutinas por YouTube y reconoce que este tipo de instalaciones al aire libre «ayudan», pero también que hay «mucha diferencia en comparación a los gimnasios», que los considera «esenciales». En la misma línea, Emil, que también se encuentra trabajando en las oposiciones de policía, lamenta que «esto no me gusta, lo que quiero es ir al gimnasio». No le queda otro remedio. Muestra indignado un vídeo en su móvil de grandes aglomeraciones de jóvenes en la ciudad para hablar de que en los centros deportivos hay seguridad. Reconoce que ha perdido masa muscular y ha aumentado su peso «al menos 15 kilos» en este tiempo.

En cuanto a la utilización de la mascarilla, aunque no resulta necesaria al practicar deporte al aire libre de manera individual, la mayoría comenta que se la intenta poner el mayor tiempo posible y principalmente cuando hay gente cerca. Sin embargo, cuentan que es «imposible» al realizar ejercicios de alta intensidad por la incomodidad que genera y por las dificultades que supone a la hora de tener que coger una gran cantidad de aire.

Gimnasios. Practicar ejercicio ha ganado importancia con el tiempo y la sociedad cada vez es más consciente de ello. Así, desde la Asociación de Gimnasios, tal y como expresa su presidente Alberto del Val, la intención pasa por descubrir próximamente qué porcentaje de personas acuden a los centros deportivos bien por recomendación médica o por un asunto exclusivamente de salud. «Tenemos la apreciación de que en febrero de 2020 ya estaba por encima del 60%», detalla.