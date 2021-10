Burgos tiene la mayor reserva de dosis de vacunas de CyL

Burgos es la provincia de Castilla y León que más dosis de vacuna contra la enfermedad del coronavirus tiene almacenadas: 36.927 unidades, según datos oficiales de la Consejería de Sanidad. La mayoría son del preparado desarrollado por las compañías Pfizer/BioNTech, que también ha sido el más abundante en los suministros periódicos y, por ende, el más empleado.

Le sigue muy de cerca León, con 36.341 unidades de vacuna. Las dos provincias tienen unos porcentajes muy similares de población con la pauta completa: 80,8% en la leonesa y 79,1%en la burgalesa. Y en las dos, al igual que en el resto de la Comunidad, la cobertura vacunal sigue incrementándose, aunque en las últimas dos semanas lo hace muy poco a poco. Como ejemplo sirva que Burgos ha necesitado dos semanas para pasar del 77,7% de población con pauta completa al actual 79%.

Y la previsión es que en las próximas semanas se mantenga este ritmo, dado que hace tiempo que ya no hay vacunaciones masivas y que la campaña se centra ahora en proteger a quienes piden cita, bien porque no habían querido vacunarse o bien porque no habían podido. Desde esta semana, quienes estén pidiendo cita tienen que ir al Coliseum a vacunarse, el polideportivo de la UBUya no se está empleando. Y aunque suelen ser unas 200 personas al día, hay momentos en los que vuelven a hacerse colas. Eso sí, nada tienen que ver con las que se formaban con las convocatorias masivas del pasado verano, en las que había que esperar más de dos horas.

La cobertura de Burgos, aun creciente, es de las más bajas de la Comunidad, donde se han alcanzado porcentajes altísimos. A la cabeza está Salamanca, con un 84,8% de población con pauta completa (y 25.474 dosis en los almacenes); luego va Zamora, con un 83,2%; Ávila y Valladolid, con un 82%; Palencia y Soria, con un 81,3% y un 81,1%, respectivamente; siguen León y Burgos, con los porcentajes ya citados al comienzo; y, por último, Segovia, con un 78,1% (y 13.993 dosis guardadas).

Con estas cifras, a las que se asumen las bajas incidencias generalizadas, la Consejería de Sanidad decidió no pedir más vacunas al Ministerio de Sanidad para no hacer acopios a los que no se pueda dar salida y evitar que caduquen.