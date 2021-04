Fuente achaca a la moción el bronco Pleno del martes

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes, criticó hoy el “exceso de teatralización” del pleno del pasado martes que consideró fruto del “enfado que había producido” la moción de censura fallida del Grupo Parlamentario Socialista contra el Gobierno de la Junta de Castilla y León.

En rueda de prensa, Fuentes recordó que “venimos de lo que venimos”, en relación a un pleno de debate sobre la primera moción de censura en Castilla y León en el que aseguró que los parlamentarios castellanos y leoneses fueron “ejemplo” puesto que hubo “propuestas y un debate acalorado, duro, pero dentro de las normas del debate parlamentario”.

Esta situación se contrapone a la del pasado martes, donde Fuentes señaló que, aunque “no fue durante todo el pleno, sino en momentos puntuales”, el hemiciclo de las Cortes de Castilla y León vivió un “exceso de verbalización o teatralización del enfado” con actos que desde la Presidencia del Parlamento autonómico se consideran “fuera del lugar y del reglamento”.

Se refirió en ese momento Fuentes a las continuas llamadas al orden y, en especial, a la expulsión del hemiciclo de la vicepresidenta segunda de la Mesa de las Cortes, la procuradora socialista Ana Sánchez, afirmando que aplicó “el reglamento” para mantener “un debate parlamentario dentro de los límites, dejando fuera la teatralización de los enfados que pudieran haber sido consecuencia de esa moción de censura”.

Ahondó, no obstante, Fuentes en la expulsión de Sánchez matizando que “no es una cuestión de que sea más o menos grave” sino de que “un procurador tiene que atenerse a las normas del reglamento”, porque “cuando no estás en el uso de la palabra y el presidente no la concede, no puedes intervenir”.

“Es una falta de educación que se patalee, se chille y se hagan aspavientos que producen que el que está en el uso de la palabra no pueda expresarse convenientemente”, continuó esgrimiendo Fuentes, asegurando que defenderá “siempre” la libertad de expresión “en el turno de palabra”, pero esgrimiendo: “No podemos permitir que otros intenten boicotear esa libertad de expresión”.

En cuanto al gesto de Ana Sánchez de tocar el hombro a Fuentes antes de abandonar el hemiciclo, el presidente de las Cortes señaló que “las imágenes hicieron justicia de lo que pasó en ese momento” pero no quiso opinar más al respecto puesto que “todo el mundo vio cómo se comportaron unos y otros”.

Aplicación del reglamento con Montero

Por último, y en relación a las quejas de la procuradora no adscrita, María Montero, por no otorgarle el turno de palabra, Fuentes aseguró que “el reglamento deja perfectamente claro cuáles son las iniciativas y prerrogativas que tienen todos los procuradores de las Cortes, incluso los no adscritos”.

En ese sentido, el presidente del Parlamento autonómico apuntó que “la Mesa de las Cortes tomó la decisión de que se pudieran ejercer los derechos individuales de cada uno y se le comunicaron a María Montero”, siendo estos “los que tendrá la posibilidad de ejercer en las Cortes como cualquier otro procurador”.