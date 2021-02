22 alumnos, sin plaza para prácticas del máster de Profesor

La pandemia obligó a suspender el curso pasado buena parte de las prácticas de los estudiantes de la Universidad de Burgos. La situación está reconduciéndose, aunque la crisis sanitaria no ayuda. Un ejemplo se encuentra en el máster en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, uno de los más demandados del campus local, donde 22 alumnos se encuentran en estos momentos sin centro para realizar esta formación, según asegura la decana de la Facultad de Educación, Gloria Díez.

La responsable académica subraya que la problemática no es nueva, aunque este año se ha visto agravada por la covid-19, al tiempo que remarca que la institución académica local no es la única de la región que está teniendo dificultades para encontrar plazas suficientes. El problema radica en la «falta de regulación» de estas por parte de la Junta, algo que sí se da en la formación práctica de los universitarios de los grados de Infantil y Primaria, pero no en la de acceso a Secundaria, para el que se requiere el citado posgrado.

Este título tiene matriculados en la actualidad a más de 150 alumnos, a los que de forma mayoritaria se les ha conseguido un centro gracias, según Díez, a los esfuerzos de la propia institución académica y de la Dirección Provincial de Educación. Sin embargo, una veintena carece de destino pese a que las prácticas comienzan el 22 de marzo y se extienden hasta mediados de mayo. «No hay una normativa que obligue a los colegios e institutos a coger alumnos en prácticas y es necesaria ya», subraya la decana, exigiendo una «solución» a la Consejería de Educación para que se ponga a trabajar en ella y «estudiar de qué forma se puede incentivar a estos centros para ofertar plazas». Además, destaca el peso académico que tiene dicha formación dentro del posgrado, con 11 créditos que se realizan durante el segundo semestre, y el hecho de que los alumnos «han pagado su matrícula».

Díez precisa que se trata de un problema «enquistado» en el tiempo, pero que este año se ha visto acrecentado por la pandemia. En este sentido, asegura que existe cierto «recelo» en las instalaciones educativas para aceptar la formación de estos estudiantes, a pesar de lo cual se ha conseguido garantizarla para todos los matriculados en los grados de Infantil y Primaria. En cuanto a Secundaria, añade que se ha planteado a los centros incluso la posibilidad de que los universitarios puedan trabajar de forma online, si bien agrega que no consideran que su presencia «suponga beneficios» o un «alivio» en las tareas educativas.