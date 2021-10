Igea sobre el adelanto electoral: "Sé que no lo va a hacer"

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, aseguró hoy que el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, no adelantará las elecciones en la Comunidad. "Sé que no lo va a hacer, –Mañueco– me ha dado su palabra y confío en la palabra del presidente" ha respondido ante esta cuestión en un desayuno informativo celebrado en Madrid en el que ha participado para presentar a la consejera de Sanidad, Verónica Casado.

Igea, que calificó a Fernández Mañueco de persona "prudente y paciente", incidió en que un adelanto electoral "es poco probable" en Castilla y León y que "nadie lo entendería". Sí reconoce que "hay ruido" en determinados ámbitos de la política, "ruidos locales" especificó, pero lo considera "una tormenta de verano".

"Estamos trabajando con normalidad y la gente está contenta" dijo, por lo que "hay que dar un mensaje de tranquilidad", señaló en este Foro Salud organizado por Nueva Economía Forum, en el que sostuvo que lo que está ocurriendo en muchos ámbitos de la política es que "está sumida en el corto plazo", con "jugadores cortoplacistas" que solo piensan en las encuestas del día o en las próximas elecciones, "en lo inmediato". "Nosotros somos jugadores de largo plazo, con reformas y cambios que mejoran la vida de la gente", algo que a su juicio implica "aguantar críticas".

En este sentido, reflexionó que después de un gobierno de 30 años del PP en la Junta de Castilla y León, "cambiar sinergias genera ruidos y resistencias". No obstante, aclaró que no forman parte de un gobierno del PP, "gobernamos con el PP en un gobierno de coalición". "Los gobiernos de coalición tienen que ser leales, pero la lealtad no es sumisión, somos socios", zanjó.