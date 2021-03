El juzgado encausa a 17 personas por el caso de las eólicas

El Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid ha encausado a 17 personas por el ‘caso eólicas’ por posibles delitos de prevaricación administrativa, blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, cohecho y pertenencia a organización criminal.

Entre ellos figuran Rafael Delgado, ex viceconsejero de Economía, Alberto Esgueva, ex consejero delegado de ADE Internacional-Excal, su hermano Francisco Esgueva,expresidente de Cementos La Bureba y consejero del Parque Empresarial de Portillo; Andrés Martín de Paz,ex administrador de Villardefrades Eólica; Germán Martín Giraldo, ex administrador de Urban Proyecta o los hermanos Patricio, Alejandro y Miguel Ángel Llorente Muñoz.

Además, el instructor abre una pieza separada para proseguir con la investigación contra Alberto Esgueva y Germán Martín Giraldo por un posible blanqueo de capitales.