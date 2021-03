«Nunca se me pasó por la cabeza la idea de la muerte»

Nadie diría, oyendo cómo cuenta su hospitalización de más de un mes por covid-19, que Pablo Antonio Rodríguez Saldaña, de 75 años, estuvo gravemente enfermo. Tanto como para pasar en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) nada menos que 28 días. Es cierto que parece un hombre optimista y él mismo reconoce que no es nada aprensivo y que siempre le gusta ver el lado bueno de las cosas, pero es que su relato no cae ni en un solo momento en un ápice de autocompasión y, en cambio, carga todo el acento en la profesionalidad, el cariño, la amabilidad, la cercanía y el coraje de todas y cada una de las personas que le cuidaron en ese trance: «Es que fueron todas impresionantes, las enfermeras, los médicos, las señoras que limpiaban... De todos tengo un recuerdo imborrable, pero, sobre todo, de la doctora María Gero, a ella siempre la voy a llevar en mi corazón por el trato que me dio todo el tiempo, siempre tan sencilla. A veces se sentaba a mi lado a explicarme las cosas y en una ocasión hasta me subió una revista para que pasara el rato».

Fue esta intensivista la médica de referencia de Pablo Antonio el tiempo que pasó en la UCI: «Cada vez que venía a verme, yo le decía que cuándo me iban a dar el alta y le notaba en los ojillos que las cosas no iban como ella quería, así que allí me quedé hasta que ellos lo consideraron», recuerda. Es que ni un pero le pone a aquellos días: «Me pusieron en una habitación que era como una suite, parecía un rey con su corte, y cuando me dieron el alta yo quería irme a casa directamente pero me explicaron que tenía que volver a la planta».

Tampoco tuvo la sensación de estar excesivamente enfermo: «Ninguno de los días que estuve en la UCI me encontré mal, nunca sentí que me ahogaba ni nada parecido. Sí que era incómodo llevar aquella mascarilla que nos ponían, que era como para una caballería, y, sobre todo, cuando me pusieron boca abajo, eso sí que es incomodísimo, porque las camas no tienen un agujero para colocar la cabeza como las del fisio. Por suerte, así estuve solo un día».

Aún no sabe Pablo Antonio cómo pudo contagiarse porque asegura que tanto él como su mujer eran muy cuidadosos con todas las normas de higiene recomendadas. Dice que un par de días antes de empezar a sentirse mal estuvo cortándose el pelo y en el dentista, «pero allí no pudo ser porque tienen mucha asepsia». La víspera de Todos los Santos comenzó a tener fiebre y diarrea e intentó ponerse en contacto telefónico con urgencias de Atención Primaria «pero hasta el domingo por la noche no me cogieron, así que decidí ir el lunes». Enseguida, el médico que le vio le derivó a las urgencias del HUBU y allí estuvo durante horas esperando en una camilla a que le ingresaran. «Estuve en la H-6 y debí empeorar porque los médicos no estaban satisfechos de los resultados de los análisis y a los pocos días me llevaron a la UCI y allí estuve tan a gusto, sin dolores ni sensación de ahogo aunque sí que hubo un día en el que me sentí más bajo de ánimo, como que tuviera depresión, y tenía ganas de llorar. Pero solo fue una vez».

A diario, hablaba con su mujer, Conchita, y con sus tres hijos, una de las cuales vive en Estados Unidos y le acaba de hacer abuelo por tercera vez, y hasta tuvo una enorme sorpresa cuando su hijo Rafael fue a visitarle: «Hacían este tipo de cosas para animarnos a los pacientes. Al principio, no le reconocí porque iba como un astronauta con la protección que le pusieron, pero me dio mucha alegría. Otro día me hicieron llegar una foto de toda la familia, eran todo detalles para hacernos sentir mejor».

Así que, entre unas cosas y otras, la estancia no se le hizo nada larga. «La radio me hizo mucha compañía, la tenía casi siempre encendida, aunque muchas veces no la escuches ni estés atento a lo que dicen, como que te sientes menos solo si la oyes de fondo», explica Pablo Antonio, que añade que nunca pensó que aquella hospitalización podría acabar de la peor manera: «Nunca se me pasó por la cabeza la idea de la muerte, yo no tengo miedo a morir aunque prefiero no hacerlo. Sí que me preocupaba tener alguna complicación, a eso sí que le di vueltas, pero no ha ocurrido y estoy fenomenal».

El 13 de diciembre fue dado de alta y desde entonces se encuentra estupendamente, sin secuelas -«se me pasó también lo de la piel, que se me puso como la de una gallina vieja», dice con humor-, le gusta ir a pasear por su pueblo, Las Quintanillas, y solo le enfada lo poco responsable que ve, a veces, que es la gente, que no hace caso de las normas e incluso va sin mascarilla. Rompe, además, una lanza por el sector de la hostelería: «Ellos no tienen la culpa de nada porque cumplen todas las normas, son los que van allí, pero vete a decirles algo... Mira lo que pasó en Navidad, que nos dijeron que no nos juntáramos y a la gente le dio igual y después vino lo que vino».