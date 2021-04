El PP reclama ayudas para el deporte femenino de base

La portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Burgos, Carolina Blasco, ha planteado este domingo la creación de una nueva línea estratégica de subvenciones que potencie el deporte femenino de base. No se trataría de incrementar las subvenciones ordinarias que perciben estas entidades deportivas sino habilitar una nueva línea estratégica para potenciar del deporte femenino desde las bases. La idea, ha explicado Blasco, es que a medio plazo se pueda incrementar el número de licencias en estos equipos, acercando las diferentes disciplinas a las niñas y favoreciendo la igualdad en un ámbito en el que Burgos es referencia, el deporte. Carolina Blasco ha explicado que a través de una acción de estas características no solo se mejoraría la promoción del deporte base femenino sino que también se contribuiría de una forma decidida a su proyección. En este sentido, ha recordado que Burgos puede presumir del buen momento por el que atraviesan algunas disciplinas que habitualmente gozan de pocos seguidores en otras ciudades, como la esgrima, la halterofilia o el tenis de mesa, y se ha preguntado por qué no contribuir a que suceda lo mismo en el deporte femenino. Blasco ha recordado que equipos como el CD Nuestra Señora de Belén ya disponen de un buen posicionamiento en su primer equipo pero ha matizado la importancia de que en las categorías inferiores exista una mayor participación. Ahí es, precisamente, donde entraría en juego esta nueva línea del Servicio Municipalizado de Deportes, que marcaría así la diferencia con otros ayuntamientos, no solo buscando la visibilidad del deporte femenino sino también apostando de manera decidida en él. Por todo ello, ha emplazado al equipo de Gobierno a “dar un paso firme y valiente hacia delante”, abriendo un camino que permitiese a Burgos ser referencia en el deporte femenino.