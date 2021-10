Doble-doble baladí de Rubio y debut esperanzador de Garuba

La segunda jornada de la nueva temporada de la NBA permitió ver en acción a dos españoles, el base Ricky Rubio, y el ala-pívot novato Usman Garuba, de los cinco que tenían partido programado con sus respectivos equipos.

Pero tres ellos, los hermanos Willy y Juancho Hernangómez junto con el pívot novato Santi Aldama, no tuvieron minutos de juego.

Rubio debutó como reserva con su nuevo equipo de los Cleveland Cavaliers, que cayeron derrotados como visitantes por 132-121 ante los Memphis Grizzlies, donde Aldama vio todo el partido como un espectador más.

Rubio comenzó el trabajo de apoyo a la reconstrucción de los Cavaliers con un doble-doble de 12 puntos y 10 asistencias que al final no cambió la suerte de los Cavaliers.

El jugador de El Masnou anotó 4 de 10 tiros de campo, incluidos 3 de 7 triples, y estuvo perfecto 1-1 desde la línea de personal. Además de tener presencia dentro de la pintura al conseguir cuatro rebotes defensivos, recuperó un balón, perdió otros dos y cometió tres faltas personales.

En el banquillo de los Grizzlies estuvo sentado todo el tiempo Aldama que no tuvo la oportunidad de haber disfrutado algunos minutos en el campo y competir por primera vez en la NBA con Rubio.

El entrenador de los Grizzlies, Taylor Jenkins, aunque el equipo nunca estuvo en peligro de perder el partido, al final no quiso hacer ningún de concesiones con los novatos.

Mientras que Garuba debutó de manera oficial en la NBA con derrota, la que sufrió su equipo de los Houston Rockets por 124-06 ante los Minnesota Timberwolves, pero con ocho minutos jugados de gran calidad y aportación individual.

El exjugador del Real Madrid anotó cuatro puntos, con dos de tres tiros de campo. Garuba también tuvo protagonismo en el juego interior con dos rebotes, dio una asistencia recuperó un balón, puso dos tapones y cometió una falta personal, siendo el mejor en juego defensivo de los Rockets.

En cuanto a los hermanos Hernangómez, Willy no jugó con New Orleans Pelicans, que tuvieron en el banquillo al entrenador debutante Willie Green que no consideró necesaria su presencia en el partido que perdieron de locales por paliza de 97-117 ante los Philadelphia Sixers.

Mientras que Juancho estuvo con los Boston Celtics en el Madison Square Garden, donde perdieron en doble prórroga por 138-134 ante los New York Knicks.

Los Celtics, al igual que los Pelicans, estrenan esta temporada entrenador novato con Ime Udoka en el puesto de Brad Stevens nuevo presidente de operaciones de los Celtics que fue el responsable de su elección.