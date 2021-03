El Burgos CF Promesas, a un paso de la fase de ascenso

El Burgos CF Promesas está a un paso de conseguir el pasaporte para la fase de ascenso. Si gana a La Granja el próximo sábado en Castañares (16.00 horas) habrá asegurado matemáticamente su presencia en el grupo cabecero. Los blanquinegros son uno de los equipos más en forma del grupo y sobre todo se han convertido en una escuadra altamente competitiva, que concede muy poco a sus oponentes y que cuenta con importantes recursos ofensivos.

Aunque Carlos Aguilera, su entrenador desde el 15 de enero, pretende que los suyos no se desvíen del camino que les ha llevado hasta la segunda posición del grupo 8B. El técnico burgalés solo piensa en La Granja y entiende que no es el momento de levantar la mirada más allá. Recuerda que aún no han logrado «nada» y que lo primero que deben hacer es «conseguir matemáticamente la clasificación».

«Habrá tiempo para pensar en la siguiente fase, pero no es lo que toca ahora porque no estamos clasificados. Ya les hemos dicho a los jugadores que hay que dejarse de cábalas y centrarse en el choque de La Granja, que será un partido complicado, ya que es un equipo que viene de ganar al Real Ávila y que está a un gran nivel», avisa Carlos Aguilera.

El entrenador local no se llegó a plantear cuando se hizo cargo del equipo esta situación. «Cuando empezamos había mucha incertidumbre y lo primero que tuvimos que hacer fue esperar para ver con los jugadores que contábamos, ya que todos tenían la posibilidad de irse. Una vez que supimos los que seguían había que compensar la plantilla en la medida de lo posible y hubo que tirar de gente de confianza. A partir de ahí hemos conseguido un colectivo comprometido, con un buen número de jugadores de Burgos y que está demostrando que tiene un alto nivel», explica.

Está convencido de que el Promesas seguirá mejorando. Según van pasando las jornadas el conjunto transmite mejores sensaciones y sobre todo funciona como un colectivo. «Hay margen de mejora y además hemos conseguido que el equipo esté mejor a nivel físico, ya que cuando llegamos venían de entrenar poco debido a todos los problemas que hubo. Estoy seguro de que vamos a competir en todos los partidos. Es lo que siempre trato de inculcar al equipo», responde.

En el caso de conseguir la clasificación, el conjunto burgalés afrontaría una fase de ascenso junto a los tres primeros del grupo 8A, en estos momentos Cristo Atlético, Astorga y Júpiter. El nuevo ciclo constaría de 6 encuentros (se enfrentarían a ida y vuelta solo a los representantes del otro subgrupo). Subirían los dos primeros clasificados, por lo que la Gimnástica lo tiene más que encarrilado, ya que se arrastran los puntos conseguidos en el primer ciclo competitivo. Los conjuntos que no asciendan de forma directa tendrá una segunda vía para intentar subir.

Aunque en el vestuario del Burgos CF Promesas, de momento, no hacen números y solo piensa en el partido ante La Granja, en el que no podrá estar Mota por acumulación de amonestaciones. El resto de jugadores han iniciado la semana en perfectas condiciones y a no ser que suceda algo en los entrenamientos estarán a disposición del cuerpo técnico.