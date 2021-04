Sanidad rompe con San Juan de Dios por asistencia deficiente

La Gerencia Regional de Salud ha propuesto a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios la rescisión, de mutuo acuerdo, del convenio de vinculación asistencial del hospital del paseo de la Isla con Sacyl. El gerente regional de salud, Manuel Mitadiel, ha explicado esta tarde que el citado convenio "no tiene visos de futuro, ni a corto ni a largo plazo" y que debido al "deficiente cumplimiento" de la actividad asistencial comprometida "lo mejor es que no se enquiste y rompamos con ello".

En una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el delegado territorial de la Junta en Burgos, Roberto Saiz, la gerente de Atención Primaria, Mónica Chicote, y el gerente del HUBU, José María Romo, Mitadiel ha confiado en que la Orden Hospitalaria entienda la postura de la Consejería de Sanidad y poder así avanzar en la alternativa prevista para garantizar la prestación sanitaria que venía ofreciendo San Juan de Dios.

Sacyl prevé utilizar la planta H 7 del Hospital Universitario de Burgos y, si fuera necesario, la planta habilitada en el Divino Valles para pacientes covid-19, así como la ampliación de diez camas más en este centro socio sanitario. Todo esto, una vez ya integrados los ingresos que se realizaban en el Hospital San Juan de Dios, supondrá disponer de un margen de más de un 30% sobre la capacidad de estancias médico-quirúrgicas, explican fuentes de la Junta.

La voluntad de la Junta de rescindir el vigente convenio, prorrogado dos años más el 31 de diciembre, se ha adoptado después de que en los meses que se llevan del presente ejercicio se hayan mantenido, "sin éxito", contactos a diferentes niveles con el fin de alcanzar una solución que respondiera a los objetivos de ambas partes: por un lado las aspiraciones económicas de la Gerencia del hospital burgalés y, por otro, el cumplimiento de las prestaciones asistenciales que se recogían en el acuerdo que ha estado vigente. "Hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para que esta situación no se produzca, pero nos vemos abocados a pedir la rescisión del contrato", ha asegurado Mitadiel.

La Junta de Castilla y León ha manifestado en todo momento su voluntad negociadora y una actitud positiva hacia la continuidad -más aún al tratarse de una entidad sin ánimo de lucro, muy integrada en la sociedad burgalesa y generadora de empleo- y se ha posicionado de forma favorable a seguir contando con la Orden de San Juan de Dios, cooperación que en otros ámbitos de la Comunidad es satisfactoria, valoran. Sin embargo, "la oferta del hospital San Juan de Dios es altamente insuficiente", ha reiterado el gerente regional de salud.

Sacyl ha trasladado a los responsables del San Juan de Dios las necesidades de prestaciones sanitarias que justificarían la continuidad de la vinculación asistencial, sin alcanzar garantía de cumplimiento; es más, a la vista de la liquidación de 2020 y del avance del primer trimestre de este 2021, la situación se ha caracterizado por un deficiente desarrollo de lo acordado.

Así, detallan fuentes de la Junta, en el convenio se preveía la utilización de 80 camas que, en el ejercicio anterior quedaron reducidas a 45 y, en lo que va de este, no han superado las 40; asimismo, en el primer trimestre de 2021 las estancias sumadas han sido 3.321, lo que en una extrapolación anual sumarían 13.284, lejos de las 21.800 estipuladas (el 61% del total previsto).

En lo referido a la actividad quirúrgica, en 2020 fue inferior al 50% de los procedimientos fijados por el acuerdo entre el hospital burgalés y la Gerencia del Área de Salud, situación que no ha mejorado en los tres primeros meses de este año, con 215 pacientes que, en términos anuales, serían 860 procedimientos sobre los 1.900 previstos (el 45%).

Además, han sido numerosas las reclamaciones de pacientes derivados por deficiencias en la calidad asistencial, en su mayor parte a causa de falta de personal y de negativas a ser derivados, ante la clara preferencia de estos usuarios por ser atendidos con recursos propios de Sacyl.

Ante estos indicadores y la falta de avances en la negociación, la Gerencia Regional de Salud se ha visto abocada a solicitar a la Orden la rescisión del convenio especial de vinculación con su centro asistencial en Burgos. Si no se produjese el acuerdo, indica Manuel Mitadiel, "existe un convenio vigente (hasta el 31 de diciembre de 2022) y utilizaré los medios a nuestro alcance para que se cumpla escrupulosamente"; si bien ha matizado que después de que la Orden calculara a finales de 2020 unas pérdidas anuales de un millón de euros "no veo razón para que no nos entendamos".

Personal del San Juan de Dios. A propósito del futuro del personal del hospital San Juan de Dios y su posible absorción por Sacyl, Manuel Mitadiel ha recordado que "a la Administración se accede mediante oposición", aunque admite que se comprometió con los trabajadores a que "sus méritos en la privada sean valorados como si hubiesen prestado asistencia para la administración pública".