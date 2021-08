Madrazo: "Con una renta así es muy difícil llegar a la meta"

El cántabro Ángel Madrazo (Burgos BH), protagonista de la fuga del día, lamentó que algunos equipos no permitieran a los escapados tomar una renta de más de 4 minutos, lo que hizo "imposible" el éxito de alguno de ellos en Molina de Aragón.

"La escapada ha sido más que nada para quitar carbonilla. No entiendo por qué algunos equipos no han permitido que pasáramos de los 4 minutos de ventaja, no nos han dejado más renta, y así, en una etapa llana y con viento fue muy difícil llegar a meta", explicó en meta.

El ganador de la etapa de Javalambre en 2019 mantiene el objetivo de luchar por un triunfo de etapa, intentando otra fuga, ya que en una llegada al esprint cuenta con mínimas opciones. "En etapas como esta es complicado. Yo peso 60 kilos, si se pone a perseguir un tío de 80 enseguida me quita tiempo. Hay que seguir intentándolo".